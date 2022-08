Stand: 21.08.2022 10:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rettungsdienst Flensburg: Viele Schichten nicht besetzt

Der Personalmangel im Rettungsdienst hat sich im Juli in Flensburg zugespitzt. Das betrifft besonders den privaten Anbieter Falck, der die Berufsfeuerwehr unterstützt. Im Juli konnte er nach eigenen Angaben mehr als 30 Schichten nicht besetzen. Kurzfristig soll das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus dem Kreis Schleswig-Flensburg aushelfen.mTrotz einer Ausbildungsoffensive finden sich laut Flensburgs Feuerwehr-Chef nur wenige junge Leute für die langen Bereitschaftsdienste. Hier müssten Land und Bund für attraktivere Bedingungen sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 12:00 Uhr

UKSH will Ärztemangel mit Weiterbildung bekämpfen

Um dem Ärztemangel auf dem Land etwas entgegenzusetzen, bildet das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gezielt Medizinerinnen und Mediziner weiter, die aktuell nicht in ihrem Job arbeiten. Das sind zum Beispiel Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder wegen Erziehungszeiten schon länger raus aus dem Job sind. Zu der Weiterbildung gehören unter anderem Fachseminare und Hospitationen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 12:00 Uhr

Cyclassics: Verkehrseinschränkungen wegen Radrennen

Wegen der Radsportveranstaltung Cyclassics kommt es heute zu Verkehrsbehinderungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein sind vor allem der Kreis Pinneberg, aber auch Teile der Kreise Segeberg und Steinburg betroffen. Insgesamt werden zwei Schleifen von rund 60 und 100 Kilometern zu unterschiedlichen Zeiten am Sonntag dichtgemacht. Einzelheiten hat der Veranstalter der Cyclassics auch in einem eigenen Flyer mit wichtigen Verkehrsinformationen sowie einer interaktiven Karte zusammengefasst. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 11:00 Uhr

72-Jährige stirbt bei Auffahrunfall auf Fehmarn

Bei einem Auffahrunfall auf Fehmarn in der Nacht zu Sonntag ist eine 72-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben saß sie auf dem Beifahrersitz, als ein Auto auffuhr. Die 72-Jährige wurde durch die Heckklappe geschleudert und starb noch vor Ort. Der 76-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. In dem hinteren Auto waren laut Polizei ein 18- und ein 21-Jähriger unterwegs, sie wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 11:00 Uhr

Günther: Saunalandschaften sollten im Winter geschlossen bleiben

Vor dem Hintergrund hoher Energiekosten hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Wellness-Hotels in Schleswig-Holstein aufgefordert, ihre Saunalandschaften in der kommenden Wintersaison nicht in Betrieb zu nehmen. Er sagte der Welt am Sonntag, er finde, dass bestimmte Wellness-Angebote in diesem Jahr zu jener Art von Luxus gehören, auf die man lieber freiwillig verzichten sollte. Kein Verständnis für diesen Vorstoß hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Für viele Hotels gehörten Sauna und Spa zum Geschäftsmodell, sagte Lübecks Dehoga-Chef Frank Denker NDR Schleswig-Holstein. Er hätte sich gewünscht, dass Günther zuerst mit dem Verband Rücksprache gehalten hätte. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 08:00 Uhr

Frachter mit Maschinenschaden im NOK: Nordkammer in Brunsbüttel am Wochenende nicht passierbar

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fällt die Nordkammer der großen Schleuse vom Nord-Ostsee-Kanal (NOK) vorraussichtlich noch bis Montag aus. Der niederländische Frachter "Coral Ivory" hatte am frühen Sonnabend bei der Einfahrt laut zuständigem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt einen Maschinenschaden und konnte nicht mehr bremsen, der Kapitän warf den Anker. Unklar ist, ob dabei möglicherweise die Schienen für die Schleusentore beschädigt wurden. Das sollen am Montag Taucher prüfen. Der Frachter wurde in den Binnenhafen geschleppt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel: Erste Saisonniederlage gleich eine Klatsche

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am fünften Spieltag der Saison erstmals verloren - und wie! Das Team von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonnabend beim SC Paderborn mit 2:7 (2:5). | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 18:00 Uhr

Heimatbund will Plattdeutsch als Ziel festschreiben

Damit Plattdeutsch nicht ausstirbt, will der Schleswig-Holsteinische Heimatbund die Wiederbelebung der plattdeutschen Sprache als Ziel in seinen Statuten festschreiben. Das war eines der Themen auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabend in Wilster bei Itzehoe (Kreis Steinburg). Dort wählte der Heimatbund auch einen neuen Vizepräsidenten. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 10:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken, vielleicht Gewitter

Heute wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Einzelne Regenschauer, vereinzelt mit Blitz und Donner, sind möglich. Zum Lauenburgischen und nach Ostholstein hin bleib es aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Niebüll und bei 25 Grad in Glinde. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 08:00 Uhr

