Unwetter über Schleswig-Holstein

In der Nacht zu Donnerstag mussten Polizei und Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Straßen wurden nach Angaben der Leitstellen überspült, Keller liefern voll, Gullydeckel wurden hochgedrückt und Bäume stürzten um. In Ammersbek (Kreis Stormarn) und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) schlugen Blitze in zwei Dachstühle ein. Das Dach in Ammersbek hatte Feuer gefangen und musste gelöscht werden. Verletzt wurde offenbar niemand. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:00 Uhr

Brand auf Ferien- und Reiterhof in Haßmoor noch nicht gelöscht

Die Löscharbeiten auf einem Reiterhof in Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) dauern noch am Donnerstagmorgen an. Laut Feuerwehr waren gestern Nachmittag etwa 600 Stroh- und Heuballen in Brand geraten. Zwischenzeitlich waren etwa 120 Einsatzkräfte aus acht Wehren im Einsatz. Die Ballen wurden auseinandergezogen und gelöscht, allerdings flammt es an einigen Stellen immer wieder auf, so dass auch heute morgen noch drei Feuerwehren vor Ort sind. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand - die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:00 Uhr

Drei Menschen tot: Prozess soll heute weitergehen

Weil der Angeklagte am Montag nicht vor dem Landgericht Kiel erschienen war, soll der Prozess um einen tödlichen Unfall in Neumünster heute fortgeführt werden. Im Januar 2021 soll der damals 24-Jährige ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss an einem Unfall beteiligt gewesen sein, bei dem drei Menschen starben. Der Vater des Angeklagten hatte laut Anwalt zum geplanten Prozessbeginn mitgeteilt, dass sein Sohn in eine Klinik gefahren werde. Demnach hatte der 26-Jährige in großem Ausmaß Kokain konsumiert, war zittrig und kaum fähig zu reden. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:00 Uhr

150.000 Euro für die Schwimmausbildung im Land

Im Rahmen des Bürgermeister-Forums der Deutschen Leben-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Neumünster hat Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) einen entsprechenden Zuwendungsbescheid überreicht. Damit soll die Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Während der Corona-Pandemie waren viele Schwimmkurse ausgefallen. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:00 Uhr

Kritik an offenbar nur mittelmäßigen Schulbedingungen in Schleswig Holstein

Nach dem aktuellen Bildungsmonitor liegt Schleswig-Holstein auf Platz neun, beim Thema Digitalisierung nur auf Platz elf. Nirgendwo werden demnach lernschwache Kinder schlechter gefördert als hier im Land. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierte, Schleswig-Holstein gebe mit am wenigsten für die Bildung aus. Zu diesem Punkt hat sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) auf Anfrage nicht geäußert. Stattdessen erklärte sie allgemein, dass sich Schleswig-Holstein insgesamt seit 2013 in allen untersuchten Feldern verbessert habe. Das Land zeige eine besondere Stärke im Feld "Forschungsorientierung" und auch bei der Schulqualität. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:00 Uhr

Studie zu den Ursachen für Jugendgewalt am Heider Südermarkt vorgelegt

Der Heider Südermarkt ist seit Monaten ein Treffpunkt von Jugendgruppen. Die Polizei wurde immer wieder gerufen, unter anderem wegen Raubüberfällen und Schlägereien. Die Ursachen und Hintergründe der Jugendgewalt sollten Experten des Vereins für Kieler Anti-Gewalt- und Sozialtraining (KAST) herausfinden. Das Kreisjugendamt hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben. Am Mittwoch wurde die Studie offiziell vorgestellt. Demnach sind es überwiegend männliche Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren, denen der Südermarkt als Treffpunkt dient. Zwei Drittel von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Zu Schlägereien komme es, weil die Jugendlichen ihre Probleme dort direkt klärten, so der Verfasser der Studie. Seit einigen Wochen ist die Zahl der Straftaten laut Polizei zurückgegangen, offenbar vor allem wegen der Videoüberwachung. Diese soll bis auf weiteres bleiben. Stadt und Kreis wollen weiter mit den Jugendlichen im Gespräch bleiben. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 07:00 Uhr

Experten: Spritpreise werden vermutlich sprunghaft ansteigen

Der Tankrabatt der Bundesregierung läuft aus, am 1. September werden die Spritpreise aller Voraussicht nach stark steigen. Damit rechnen sowohl der Wirtschaftsverband Fuels und Energie, zu dem unter anderem Esso und Shell gehören, als auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Der Liter Diesel werde vermutlich wieder rund zwei Euro kosten, Benzin wohl bis zu 2,20 Euro. Grund für die hohen Preise ist nach Ansicht des Mineralölverbands, dass wegen des Krieges in der Ukraine Raffinerien lahm gelegt sind, also weniger Diesel und Benzin produziert werden. Preistreiber seien dem Kieler Institut für Weltwirtschaft zufolge auch die Konzerne selbst, weil sie die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise nicht komplett an die Autofahrer weitergeben. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 07:00 Uhr

Nur VfB Lübeck gewinnt in Fußball-Regionalliga

Am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord mussten am Mittwochabend gleich vier schleswig-holsteinische Vereine spielen. Der VfB Lübeck gewann zu Hause gegen Hannover 96 mit 4:1. SC Weiche Flensburg 08 unterlag vor heimischem Publikum VfV Hildesheim mit 1:3. Eine Niederlage kassierte auch Phönix Lübeck - 0:1 gegen Teutonia Ottensen. Holstein Kiel trennte sich auswärts 1:1 vom BSV Rehden. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder unter 400

Nach dem gestrigen Anstieg auf über 400 ist die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle bei 385 (Stand 17.8.). Die Gesundheitsämter haben 1.927 neue Corona-Infektionen gemeldet. In den Kliniken wurden 385 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt. Auf den Intensivstationen lagen demnach 34 Corona-Patienten. Von ihnen wurden 13 beatmet. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 11:00 Uhr

Justizministerin von der Decken erklärt U-Haft-Entlassungen

2021 wurden in Schleswig-Holstein gleich elf Mal Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, weil nach einem halben Jahr noch kein Verfahren begonnen hatte - das ist ein bundesweiter Spitzenwert. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) erklärte dem Innen- und Rechtsausschuss am Mittwoch, dass das Justiz-System häufig an seine Grenzen gestoßen sei. Unter anderem verwendet die Justiz ein veraltetes System, um den Personalbedarf der Gerichte in Schleswig-Holstein zu bemessen. Das System müsse dringend angepasst werden, weil es insbesondere bei komplizierten Verfahren nicht ausreiche. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:00 Uhr

Anfangs freundlich, später zum Teil Gewitter mit Starkregen

Am Morgen kann es im Norden Schleswig-Holsteins noch wolkig sein und stellenweise regnen, ansonsten startet der Tag freundlich. Zum Nachmittag und Abend hin ziehen Wolken auf. Von der Elbe her können Schauer und teils kräftige Gewitter aufkommen, stellenweise mit Unwettergefahr durch Starkregen. Es ist schwül bei Höchstwerten um 22 Grad in Westerland bis rund 31 Grad in Lauenburg an der Elbe. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. I NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 06:00 Uhr

