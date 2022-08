Stand: 09.08.2022 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zahl der Unfälle mit E-Bikes stark gestiegen

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Elektro-Fahrrädern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nutzen immer mehr Menschen ein Fahrrad mit Elektromotor. Im Jahr 2014 gab es laut Landespolizei knapp 150 Unfälle mit E-Fahrrädern, vergangenes Jahr waren es mehr als 1.000. Aus den Unfallzahlen der Landespolizei geht hervor, dass ältere Menschen die meisten Unfälle haben. Jeder zweite schwerverletzte E-Biker war 2021 ein Rentner. Die Landespolizei rät grundsätzlich einen Helm zu tragen und sich mit einem neuen Gefährt erstmal vertraut zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:00 Uhr

Betrunkener Kutterfahrer schlägt Polizisten

Nachdem ein Mann mit seinem Kutter im Büsumer Hafen (Kreis Dithmarschen) ein anderes Schiff gerammt hatte, stellte die Wasserschutzpolizei bei einem Atemalkoholtest 1,93 Promille fest und ordnete eine Blutprobe an. Auf der Fahrt in Krankenhaus begann der Mann plötzlich einen der Polizisten zu schlagen und zu treten. Um ihn zu überwältigen, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen und ihn fesseln. Auch im Krankenhaus leiste der Mann so starken Widerstand, dass er für die Blutabnahme am Krankenbett festgeschnallt werden musste. Einer der Polizisten verletzte sich so schwer, dass er nicht mehr dienstfähig war. Der Büsumer wird sich nun wegen Trunkenheit, des tätlichen Angriffs und wegen des Widerstandes verantworten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Garding: 720.000 Euro für neue Fahrradwege

Garding (Kreis Nordfriesland) will fahrradfreundlicher und verkehrssicherer werden, denn gerade im Sommer ist die Stadt ein beliebtes Ziel für Radtouren. Dafür hat hat der Bund nun Fördergelder in Höhe von 720.000 Euro aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bereitgestellt. Mit dem Geld soll die Innenstadt umgestaltet werden, damit sie attraktiver und sicher wird. Nach Angaben von Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt (CDU) sind neue Radwege durch die historische Altstadt geplant, die auch beschildert werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Immer mehr Anfragen bei Kieler Tiertafel

Die Kieler Tiertafel versucht Tierhaltern, die in finanziellen Nöten sind, zu helfen. Durch die steigende Inflation machen sich immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein Gedanken, wie sie ihre Haustiere mit durchfüttern sollen. Eine Abgabe ins Tierheim ist für die meisten Betroffenen keine Option. Die Anfragen bei der Kieler Tiertafel sind in den vergangenen Monaten extrem angestiegen. Das ehrenamtliche Team versucht aktuell seine Vorräte aufzustocken, damit kein Tierhalter abgewiesen werden muss. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 19:30 Uhr

Milliardendeal der GP Joule Gruppe

Die GP Joule Gruppe mit Sitz in der nordfriesischen Gemeinde Reußenköge steigt ins Wasserstoff-Lkw-Geschäft ein. Das Unternehmen hat 5.000 Wasserstoff-Lastwagen bei der Clean Logistics SE in Hamburg bestellt. Die emissionsfreien Lastwagen sollen an Kunden verliehen oder verkauft werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 20:00 Uhr

Tauchunfall am Plöner See

Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen. Er sei am Sonntag zusammen mit einem Partner in der Nähe des ehemaligen Sportheims Ascheberg zu einem Tauchgang in den Plöner See gestartet, teilte die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg mit. An der Abbruchkante vom Flachwasser in die tieferen Regionen hätten sich die beiden dann aus den Augen verloren. Der überlebende Taucher habe zunächst mit seiner Restatemluft noch vergeblich versucht, seinen Tauchpartner zu finden. Rettungskräfte entdeckten den Toten dann per Sonar an der Abbruchkante in etwa neun Meter Tiefe. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 20:00 Uhr

Zwei Baustellen an der Schlei sorgen für Unmut bei Autofahrern

Die Schleibrücke Lindaunis wird wegen Bauarbeiten ab Montag gesperrt. Parallel dazu fällt auch ein paar Kilometer weiter die Fährverbindung zwischen Angeln und Schwansen weg: Die Dieselfähre Missunde soll durch eine Elektrofähre ersetzt werden, die Anleger müssen deshalb umgebaut werden. Für Autofahrer, die über die Schlei wollen, bedeutet das weite Umwege über Kappeln oder Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 19:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne bei bis zu 25 Grad

Heute scheint landesweit die Sonne, es können aber auch ein paar lockere, stellenweise auch dichtere Wolken aufziehen. Dabei kann es lediglich in Nordfriesland, im Lauenburgischen und in Ostholstein leichte Schauer geben, ansonsten bleibt es trocken bei Höchstwerten von 20 Grad auf Sylt bis 25 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2022 | 08:00 Uhr