Pilotprojekt: Polizei in Schleswig-Holstein bekommt Taser

Polizisten in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Neumünster sind von heute an mit elektronischen Tasern ausgestattet. Diese Geräte schießen kleine Nadeln durch die Kleidung von Menschen - und dann wird ein elektrischer Stromschlag abgegeben. So sollen sich Beamte besser verteidigen können. Weil der Einsatz von Tasern zum Beispiel für Personen mit Herzschrittmachern lebensgefährlich sein kann, begleiten Ärzte der Polizei das Pilotprojekt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 06:30 Uhr

Ausbildungsstart in SH

Heute beginnt für tausende Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner die Ausbildung. Stand jetzt sind aber auch noch mehr als 8.000 Ausbildungsplätze frei - fast 1.000 mehr als vor einem Jahr. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur interessieren sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung - und das wiederum wird zunehmend ein Problem für die Betriebe: Gesucht werden demnach vor allem Handwerker sowie Kaufmänner und Kauffrauen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 06:00 Uhr

Pokal-Aus für Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Störche scheiterten am Abend im Elfmeterschießen beim Drittligisten Waldhof Mannheim. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Der VfB Lübeck, der Hamburger SV und der FC St. Pauli stehen dagegen in Pokalrunde zwei. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 06:00 Uhr

Travemünder Woche: Programm mit kleinen Schwächen

Die Organisatoren der Travemünder Woche ziehen ein gemischtes Fazit. Die Regatten auf dem Wasser liefen demnach fast optimal - Diskussionen gibt es aber über das Landprogramm. Es war deutlich kleiner als vor der Corona-Pandemie. Bis zum Herbst muss der Veranstalter der Lübecker Bürgerschaft ein Konzept zur Neuausrichtung vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 05:30 Uhr

Wetter: Erst Regen, später freundlich

Der Tag startet mit vielen Wolken, Schauern oder Nieselregen. Im Laufe des Tages wird es aber immer freundlicher. Zuerst gibt es Aufheiterungen in Nordfriesland, Dithmarschen und Angeln - später ist es fast überall im Land sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen heute bei 17 Grad auf Sylt bis 23 Grad in Sprenge (Kreis Steinburg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise böiger nordwestlicher Wind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 16 Grad in List auf Sylt und 22 Grad in Siebenbäumen (Kreis Herzogtum Lauenburg)

