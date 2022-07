Stand: 29.07.2022 07:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Grüne Touré schließt Verlängerung der AKW-Laufzeiten nicht aus

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Gaskrise hat Sozialministerin Aminata Touré von den Grünen eine Verlängerung der Laufzeiten, der sich noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke, für eine Übergangszeit nicht ausgeschlossen. Im NDR Schleswig-Holstein-Podcast "Das Landeshaus" verwies sie auf entsprechende Überlegungen in Berlin, mahnte aber zugleich, die Energiewende dürfe nicht aus dem Blick verloren werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 15:00 Uhr

Neue Arbeitslosenzahlen kommen

Die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit will heute über die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Juli in Schleswig-Holstein berichten. Experten rechnen mit einer Zunahme der Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juni aus saisonalen Gründen. Im Vergleich zum Vorjahr wird aber erneut ein Rückgang erwartet. Im Juni hatte die Arbeitslosigkeit erstmals seit Monaten wieder leicht zugenommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 10:00 Uhr

Schleswig-Holstein Musik Festival: Intendant Kuhnt zur Halbzeit zufrieden

Zur Halbzeit des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) zeigt sich Intendant Christian Kuhnt zufrieden. Die Auslastung beträgt laut SHMF fast 80 Prozent. Die Zurückhaltung beim Ticketkauf durch Corona sei zwar zu spüren, doch Kuhnt hätte sie wesentlich höher erwartet. Die Konzerte finden an insgesamt 65 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im Norden von Niedersachsen statt. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 09:00 Uhr

Schleibrücke Kappeln wieder beidseitig befahrbar

Die Schleibrücke in Kappeln ist wieder auf beiden Seiten befahrbar. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilt, haben Techniker ein Düsenpaar an der Hydraulik repariert. Vermutlich habe die große Hitze vor einer Woche das Problem verursacht. Der Verkehr auf der B203 fließt bereits wieder regulär. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 09:00 Uhr

A7: Vollsperrung bis Hamburg-Stellingen

Viel Geduld brauchen Autofahrer, die an diesem Wochenende auf der A7 Richtung Norden fahren wollen: Von heute Abend an bis Montagfrüh ist die Autobahn zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen - und damit auch der Elbtunnel Richtung Norden - voll gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel. Die Autobahn GmbH rät dazu, Hamburg großräumig zu umfahren – über die A1, die A21 oder die B205. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 06:00 Uhr

Gaskrise: Neumünster will Schwimmbad-Temperatur senken

Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hat die Winterstrategie der Stadt zum Energiesparen vorgestellt. Laut Stadt wird zum Beispiel die Temperatur im Schwimmbad um zwei Grad abgesenkt und die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt abgesagt. Außerdem soll in Neumünster die Straßenbeleuchtung früher aus- und später eingeschaltet werden. Die Stadtwerke empfehlen Strom und Gaskunden wegen steigender Energiekosten, die Abschläge zu erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 06:00 Uhr

Vogelgrippe im Sommer? Experten untersuchen Fälle

Experten untersuchen aktuelle Vogelgrippe-Fälle in Schleswig-Holstein. Betroffen sind Betriebe im Kreis Schleswig-Flensburg und in Dithmarschen. Bislang war die Vogelgrippe immer im Herbst aufgetreten. Daher prüfen die Experten auch, warum das H5N1-Virus nun erstmals auch im Sommer nachgewiesen wurde. Woran das genau liege, könne man derzeit noch nicht sagen, so das Friedrich-Löffler-Institut | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 466,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiterhin rückläufig. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle am Donnerstag bei 466,5. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 589,7 betragen. Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Schauer und Sonne

Heute ist es wolkig mit freundlichen Phasen. Richtung Lauenburg sind später vereinzelt Schauer möglich. Weiter nördlich bleibt es trocken. Von Nordfriesland bis nach Ostholstein scheint die Sonne auch etwas länger. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad an der Flensburger Förde und bei 25 Grad in Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 06:00 Uhr

