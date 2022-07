Stand: 28.07.2022 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Innenministerin Sütterlin-Waack stellt Verfassungsschutzbericht vor

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will heute Schleswig-Holsteins Verfassungsschutzbericht für 2021 vorstellen. Laut dem vorangegangenen Bericht waren im Norden dem Rechtsextremismus 1.180 Personen zugeordnet, elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei Islamisten gab es damals mit einem Plus von 18 Prozent. Beim Linksextremismus verzeichneten die Behörden im Norden einen Anstieg von 700 auf 730 Personen, in der gewaltorientierten Szene von 335 auf 340. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 10:00 Uhr

Telefonbetrug mit Computerstimme

Mit einer neuen Masche versuchen Betrüger auch in Schleswig-Holstein an viel Geld zu kommen: Laut Landeskriminalamt geben sie sich als Anrufer der Polizeibehörde "Europol" aus. Oftmals spricht auch eine Computerstimme. Die Betrüger versuchen so offenbar an persönliche Daten wie die Kontonummer und die PIN zu gelangen. Unter anderem gab es bereits in Kiel, Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde diese Art von Betrugsanrufen. Allein bei der Polizei in Neumünster melden sich demnach jeden Tag bis zu 50 Menschen, die solche vermeintlichen Europol-Anrufe bekommen haben. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 06:00 Uhr

A21 bei Bad Segeberg am Vormittag gesperrt

Für den Umbau einer Baustelle wird die A21 zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Segeberg-Süd in Richtung Norden heute ab 9 Uhr für etwa zwei Stunden gesperrt. Für die Dauer der Sperrung gibt es eine Umleitung über Neversdorf, Leezen und die B432. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 09:00 Uhr

Feuer in Maasbüll

In Maasbüll bei Flensburg hat am Abend eine Einliegerwohnung in einem Haus im Böver Weg gebrannt. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Der Alarm ging gegen 19 Uhr ein. Heute will die Kripo die Brandstelle untersuchen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 499,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 499,1 (Vortag: 515,4). Neu gemeldet wurden 2.748 Fälle (Stand: 27.7.). Die höchste Inzidenz hat weiterhin die Stadt Lübeck mit 662,1. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 930.435. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung wurden sieben neue Todesfälle gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:00 Uhr

Geflügelpest im Kreis Dithmarschen

Im Kreis Dithmarschen gibt es einen neuen Fall von Geflügelpest. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, ist ein Gänse-Zuchtbetrieb in Gudendorf mit rund 6.700 Tieren betroffen. Das Landeslabor und das Friedrich-Löffler-Institut haben das Influenzavirus nachgewiesen. Nach Angaben des Landes wurden die verbliebenen Gänse am Mittwoch bereits tierschutzgerecht getötet und entsorgt. Um den Zuchtbetrieb hat der Kreis nun eine Sperrzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern sowie eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 06:00 Uhr

Vermieter: Größtenteils keine Absenkung der Raumtemperatur geplant

Angesichts der bevorstehenden Gasknappheit wollen viele Vermieter in Schleswig-Holstein die Temperatur in den Wohnungen nicht senken. Bei vielen Vermieter ist das auch technisch nicht einfach möglich. Für die Temperatur der Fernwärme des Selbsthilfe Bauvereins Flensburg sind beispielsweise die Stadtwerke verantwortlich. Auch der Lübecker Bauverein und die Grundstücksgesellschaft Trave in Lübeck planen nicht, tagsüber die Temperatur in den Wohnungen abzusenken. Stattdessen wollen viele Vermieter ihre Kunden in Briefen zum Energiesparen aufrufen. Vonovia kündigte an, in der Nacht die Raumtemperatur auf 17 Grad abzusenken. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken-Mix

Heute gibt es ruhiges Wetter mit Sonne und Wolken im Wechsel, dabei bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Büsum, bei 19 Grad in Malente und bei bis 20 Grad in Ratzeburg. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 06:00 Uhr

