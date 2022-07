Stand: 26.07.2022 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombenentschärfung in Kiel: 3.000 Menschen betroffen

In Kiel wollen Experten heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Bauarbeiter hatten sie vergangenen Donnerstag auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Schule entdeckt. Etwa 3.000 Menschen müssen dafür bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Betroffen sind Bereiche der Stadtteile Schreventeich, Hasseldieksdamm und Südfriedhof. Als Ersatzunterkunft dient die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule. Während der Entschärfung bleibt unter anderem der Westring zwischen Schützenwall und Kronshagener Weg gesperrt. Die B76 dagegen soll nach Angaben der Stadt befahrbar bleiben. Wie lange der Kampfmittelräumdienst für die Entschärfung brauchen wird, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 06:00 Uhr

Grüne in SH: Parteispitze will nicht weitermachen

Die Grünen in Schleswig-Holstein steuern einen Wechsel an der Parteispitze an. Nach einer entsprechenden Ankündigung ihres Kollegen Steffen Regis (33) bestätigte jetzt die Co-Landesvorsitzende Anna Tranziska (47), dass sie nicht weitermacht. Parteiintern hätten beide schon lange kommuniziert, dass sie nach der Landtagswahl aufhören wollen, sagte Tranziska der Deutschen Presse-Agentur. Beide führen seit Oktober 2017 die Nord-Grünen. Diese hatten damals 2500 Mitglieder; heute sind es mehr als 5600. Den neuen Landesvorstand wird ein Landesparteitag am 17./18. September in Neumünster wählen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 06:00 Uhr

Führerschein umtauschen: Behörden überlastet

Viele Führerscheinstellen im Land werden derzeit nach eigenen Angaben mit Anträgen überflutet. Einerseits machen inzwischen wieder mehr junge Leute den Führerschein, andererseits müssen Papierführerscheine umgetauscht und durch das EU-Format ersetzt werden. Eigentlich soll das stufenweise passieren, doch viele Auto- und Motorradfahrer wollen früher umtauschen als nötig. Unter anderem die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Segeberg bitten dringend darum, den Antrag zum Umtausch erst dann zu stellen, wenn man wirklich an der Reihe ist. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 06:00 Uhr

Rendsburger Schwebefähre wieder in Betrieb

Die Rendsburger Schwebefähre ist nach einem Schaden wieder einsatzbereit. Vor knapp zwei Wochen war sie bei Wartungsarbeiten von einem Mobilkran beschädigt worden. Zwei Schienen, die die Fähre mit Strom versorgen, mussten deshalb ausgetauscht werden. Am Montag liefen die letzten Restarbeiten und einige Testfahrten - ohne Probleme, wie ein Sprecher des Wasserstraßen und Schiffahrtsamts auf Anfrage mitteilte. Die neue Fähre hatte erst Anfang März ihren regulären Dienst aufgenommen. Die alte, aus dem Jahr 1913, war im Frühjahr 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen und zerstört worden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 543,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 543,9 (22.7.: 575,9). Neu gemeldet wurden 4.371 Fälle (Stand: 25.7.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Ostholstein, mit einer Inzidenz von 694,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 924.542. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sieben neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.702. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:00 Uhr

Geschäftsführer des Pflegeheims "Alte Schule" in Lunden abgetaucht?

In Lunden im Kreis Dithmarschen ist offenbar die Betreibergesellschaft eines Pflegeheimes nicht mehr zahlungsfähig und der Geschäftsführer von einem Tag auf den anderen verschwunden. Vorher hatten die Betreiber den knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohnern noch mitgeteilt, dass das Heim zum 30. September geschlossen wird. Die Versorgung ist aber laut Kreis sicher - darum hatte sich die Heimaufsicht gekümmert. Die Angestellten kommen weiter zur Arbeit, auch die Pflegedienstleiterin ist weiterhin vor Ort. Die Heimaufsicht sucht bereits neue Plätze in anderen Heimen in der Region. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 06:00 Uhr

A1 Richtung Norden bei Lübeck: Behinderungen am Mittwoch

Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf der A1 Richtung Norden auf Behinderungen einstellen Zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck werden zwischen 8 Uhr und etwa 16 Uhr beide Überholfahrstreifen und Teile des Hauptfahrstreifens gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund für die Tagesbaustelle ist danach die dringend erforderliche Beseitigung eines Fahrbahnschadens. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 18:30 Uhr

Wetter: Windböen und Schauer bei maximal 21 Grad

Am Vormittag ist es zum Teil stärker bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Laufe des Tages lockert es auf und Schauer werden seltener. Die Temperaturen erreichen 18 Grad auf Sylt und 21 Grad bei Hamburg. Zeitweise Windböen, auf Sylt auch stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2022 | 06:00 Uhr