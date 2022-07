Stand: 24.07.2022 10:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Camping-Boom in SH hält an

Das Campen liegt weiterhin im Trend und darüber freuen sich die Platzbetreiber in Schleswig-Holstein. Viele Campingplätze an Nord- und Ostsee sind ausgebucht. So rät beispielsweise der Europa-Campingplatz auf Fehmarn dazu, schon für 2023 zu reservieren. Hier ist bis zum 6.8. kein Stellplatz mehr frei. Ähnlich sieht es auch auf den anderen Plätzen der Insel aus. Nur vereinzelt gibt es Restplätze. Auch in den anderen Hotspots wie Scharbeutz (Kreis Ostholstein) oder St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gucken Camper ohne Reservierung in diesen Tagen in die Röhre. Ausgebucht sind aber auch Plätze im Binnenland. Am Plöner See oder Ratzeburger See zum Beispiel. Der Naturcampingplatz Buchholz bei Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) rät dazu, unter der Woche anzureisen – da bestünden noch Chancen auf einen Platz. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2022 12:00 Uhr

Corona: Gesundheitsministerin erwartet rechtlichen Rahmen vom Bund

Die neue schleswig-holsteinische Gesundheitsministerin von der Decken (CDU) erwartet mit Blick auf die Corona Lage im Herbst einen klaren rechtlichen Rahmen. Die Länder könnten nur das tun, was der Bund im Infektionsschutzgesetz als zulässige Maßnahmen vorsieht. Eine Maskenpflicht in ausgewählten Bereichen wäre eine Möglichkeit - sollte der Bund sie vorsehen und die Lage sie erfordern, sagte die Ministerin. Sie wolle sich im Corona-Management strikt an der Faktenlage orientieren. Davon hänge alles ab. Von der Wissenschaft würden Daten und darauf basierende fundierte Einschätzungen benötigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2022 09:00 Uhr

Tourismus in SH mit guter Sommerferien-Zwischenbilanz

Die Sommerferien in Schleswig-Holstein sind zur Hälfte rum. Und viele Hotels und Ferienwohnungen melden aktuell laut Tourismusagentur TASH eine gute bis sehr gute Buchungslage. Allerdings tummeln sich in den Urlaubsorten an Nord- und Ostsee teilweise nicht ganz so viele Menschen wie in den beiden vorigen Corona-Sommern. Jetzt sind sichere Reisen ins Ausland wieder möglich. Die Monopolstellung deutscher Reiseziele ist weg. Die TASH schätzt, dass in diesen Sommerferien wohl ungefähr so viele Menschen im nördlichsten Bundesland Urlaub machen wie vor der Pandemie, nämlich 5 bis 6 Millionen im Monat. Die Auslastung der Hotels, Apartments und Ferienwohnungen liegt demnach bei 70 bis gut 90 Prozent. Manche Urlaubsorte melden spürbar weniger Tagestouristen als in den vorigen beiden Corona-Sommern. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2022 08:00 Uhr

Wetter: erst Sonne, später häufiger auch Wolken

Nach einem freundlichen Start in den Sonntag ziehen am Nachmittag meist lockere, nach Norden hin auch dichtere Wolken durch. Stellenweise ist dort auch mit Regen zu rechnen. Am meisten Sonne gibt es im Herzogtum Lauenburg und Ostholstein. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad auf Amrum bis 28 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2022 08:00 Uhr

