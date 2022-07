Stand: 19.07.2022 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hitze kommt nach SH, Trockenheit lässt Waldbrandgefahr steigen

Schleswig-Holstein erwartet heute den ersten richtig heißen Tag, Wetterfachleute rechnen auch im Norden mit Temperaturen bis 34 Grad. Weil es lange Zeit nicht geregnet hat, steigt deswegen auch die Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Feuerwehrleute rufen dazu auf, in Wäldern nicht zu rauchen oder zu grillen und Glasflaschen richtig zu entsorgen. Die Feuerwehren im Land seien jedoch gut ausgestattet und könnten schnell eingreifen, so Landesbrandmeister Frank Homrich. In mehreren Ländern in Südeuropa sorgen Waldbrände bereits seit Tagen für Probleme. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 06:30 Uhr

Studie: Jugendgewalt in Heide hat mehrere Ursachen

Für die Jugendgewalt am Heider Südermarkt gibt es mehrere Ursachen. Das sind die Ergebnisse einer Studie des Vereins Kieler Anti-Gewalt und Sozial-Training (KAST). Danach wünschen sich die Jugendlichen eigene Treffpunkte in der Stadt und Gesprächspartnerinnen und -partner, denen sie ihre Bedürfnisse vortragen können. Nach Angaben des Vereins gibt es bereits Gesprächsangebote. Außerdem plant die Stadt mehr Plätze für Jugendliche und ein Anti-Aggressions-Training an den Schulen. Die Polizei gab bekannt, dass die Kriminalität in Heide in den vergangenen Wochen bereits deutlich zurückgegangen ist. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 06:00 Uhr

Corona-Studie am UKSH: Viele haben lange Beschwerden

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit Sitz in Kiel und Lübeck hat erste Ergebnisse zu Langzeitfolgen von Covid-19 veröffentlicht. Demnach klagte die Hälfte der teilnehmenden Infizierten über länger anhaltende Beschwerden. In der sogenannten COVIDOM-Studie haben Forschende 1.400 Menschen analysiert, die eine Corona-Infektion mit überwiegend leichtem bis moderatem Krankheitsverlauf überstanden hatten. Weniger als zehn Prozent mussten im Krankenhaus behandelt werden. Dennoch berichtete jeder zweite Teilnehmende der Studie über Beschwerden, die auch nach der akuten Erkrankungsphase anhielten. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten außerdem, welche Faktoren besonders anfällig für Langzeitfolgen machen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 06:00 Uhr

Rettungsschwimmer: DLRG in der Hauptsaison gut aufgestellt

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Schleswig-Holstein fühlt sich gut vorbereitet für die heißen Tage. Laut Landesgeschäftsführer Thies Wolfhagen hat die DLRG genügend Kräfte, um die Stationen an den Stränden zu besetzen. Während in der Vorsaison teils Kräfte fehlten, gibt es jetzt sogar teilweise mehr Bewerbungen als Plätze für die Stationen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 05:30 Uhr

Angebliche IHK-Mails: Warnung vor Software-Schäden

Mit einer neuen Masche wollen Betrügende offenbar Schadsoftware auf den Computern von Unternehmen installieren: Zurzeit sind angebliche Mails der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Umlauf, mit denen Unternehmen die Aufforderung erhalten, sich bei einer "IHK Deutschland" anzumelden. Diese Mails stammen nach Angaben der IHK Schleswig-Holstein aber nicht von der IHK-Organisation und könnten Schaden verursachen. Die Empfehlung: Mails ungelesen löschen und nicht auf die Links klicken. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 06:30 Uhr

Wetter: Hitze und viel Sonne

Am frühen Morgen noch einzelne Dunstfelder, ansonsten bleibt es wolkenlos und sonnig. Die Temperaturen erreichen 31 bis 36 Grad, an den Küsten bei Seewind mit 27 bis 30 Grad. Vergleichsweise am kühlsten bleibt es auf Helgoland mit 26 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 06:00 Uhr

