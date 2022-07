Stand: 12.07.2022 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Olaf Scholz startet "Kanzlergespräche" in Lübeck

In einer Lübecker Beachbar hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt. Es war der Auftakt der "Kanzlergespräche" - eine bundesweite Veranstaltungsreihe. Scholz sah sich dabei mit einem breiten Spektrum von Fragen konfrontiert, die vom Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung über die Unpünktlichkeit der Bahn bis zur Sorge um die Sicherheit der Renten reichten. Konkrete neue Ankündigungen des Kanzlers gab es dabei nicht, Scholz versuchte vielmehr, seine bisherige Politik zu erläutern. Eingeladen waren etwa 150 Bürgerinnen und Bürger, die sich zuvor beworben hatten. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 07:00 Uhr

Habeck wehrt sich gegen Panikmache-Vorwurf bei möglichen Gasengpässen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hofft auf weitere Gaslieferungen aus Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Er habe keine geheime Information, weder in die eine noch in die andere Richtung, sagte der Politiker im Interview mit den ARD Tagesthemen. Man werde abwarten müssen. Gleichzeitig wehrte er sich gegen Kritik, er würde Panik schüren. Bevor Industriebereiche abgeschaltet werden müssten, könne man viele andere Maßnahmen vorantreiben, wie zum Beispiel den Bau schwimmender LNG-Terminals, so Habeck. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 07:00 Uhr

Elfjähriger baut Unfall mit Muttis Auto

Ein Elfjähriger hat im Lübecker Stadtteil Moisling mit dem Wagen seiner Mutter einen Unfall mit Dominoeffekt verursacht. Wie die Polizei meldet, wurden insgesamt fünf Autos beschädigt. Der Junge sollte etwas aus dem Auto holen, er fand es aber offensichtlich spannender, den Wagen zu starten. Während er versuchte auszuparken, stieß er sowohl vorne als auch hinten gegen andere Autos. Als die Polizei kam, nahm die Mutter die Schuld für den Unfall zunächst auf sich - räumte dann aber ein, dass ihr Sohn den Unfall verursacht hat. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 06:00 Uhr

Motorrad-Unfälle in Blekendorf und Altenholz

Zwei Motorradfahrer sind bei zwei Unfällen in Blekendorf (Kreis Plön) und Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Ein 30-Jähriger schwebt nach einem Sturz gestern Abend in Lebensgefahr, teilte die Polizei heute mit. Er war aus zunächst ungeklärter Ursache bei Blekendorf mit seinem Motorrad gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Ein weiterer Motorradfahrer stieß am Nachmittag in Altenholz-Klausdorf frontal mit einem Auto zusammen. Der 50-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 737,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 737,3 (8.7.: 832,9). Neu gemeldet wurden 5.763 Fälle (11.7.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.105.7. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 884.157. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 779.100 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle acht neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.644. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 06:00 Uhr

Wetter: Trotz vieler Wolken auch sonnige Abschnitte

Nachdem der Morgen heute vielerorts wolkig beginnt, gibt es im weiteren Tagesverlauf längere Sonnenzeiten - vor allem in Lauenburg bis nach Ostholstein. Im Laufe des Nachmittags ziehen in Nordfriesland und an der Nordsee neue Wolkenfelder auf, dabei bleibt es weitgehend trocken. Höchstwerte: 20 Grad in Westerland, 24 Grad in Itzehoe bis 27 Grad in Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 06:00 Uhr

