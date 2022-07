Stand: 06.07.2022 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsminister Madsen will neue Trasse für Marschbahn

Schleswig-Holsteins neuer Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen will die Marschbahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe (Kreis Steinburg) neu bauen lassen. Das berichtete der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Demnach soll die Strecke parallel zur A 23 verlaufen und die Orte Horst und Itzehoe auf kurzem Weg miteinander verbinden - die Fahrzeit zwischen Hamburg und Heide würde sich dadurch verkürzen. Hintergrund ist das geplante Werk des schwedischen Batterieherstellers Northvolt bei Heide. Die Schweden gehen davon aus, dass viele der voraussichtlich 3.000 Beschäftigten in Hamburg wohnen und pendeln werden. Außerdem will Madsen die Marschbahnstrecke komplett elektrifizieren. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 06:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 1.000,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.000,5 (Vortag: 1.048,1). Neu gemeldet wurden 6.558 Fälle (Stand: 5.7.). In den Krankenhäusern im Land werden zurzeit 472 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 35 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 17 von ihnen müssen beatmet werden. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.664,8. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 862.582. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 760.400 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.619 (+3). | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:00 Uhr

Freispruch nach tödlichem Jetski-Unfall bei Kollmar

Im Prozess um einen tödlichen Jetski-Unfall auf der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) hat das Amtsgericht Itzehoe einen 46 Jahre alten Angeklagten vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Der Unfallhergang sei nicht eindeutig zu klären, stellte das Gericht am Dienstag im Anschluss an ein Gutachten zum Unfallhergang fest. Die Staatsanwaltschaft war zunächst davon ausgegangen, dass der 46 Jahre alte Angeklagte in der Nacht zum 2. August 2020 betrunken und unter Drogen mit einer Begleiterin auf einem Jetski gegen den Leitdamm Pagensand geprallt sei. Die 33-Jährige starb im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 06:00 Uhr

Grundsteuerreform: Eigentümer müssen Daten liefern

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen Immobilien- und Grundstücksbesitzer dem Finanzamt bis Ende Oktober Angaben über ihren Besitz liefern. Schleswig-Holstein hat sich dabei dem Bundesmodell angeschlossen, das heißt, die Eigentümer müssen alle Daten selbst an das Finanzamt melden. Diese Umsetzung wurde vom Eigentümerverband Haus und Grund kritisiert. In Hessen läuft das Verfahren anders, dort liefert das Finanzamt die Daten. Im Bundesmodell würde die Lage der Grundstücke im Vergleich zu Hessen stärker berücksichtigt, erklärte das Finanzministerium Schleswig-Holstein. Außerdem haben die hessischen Behörden eine andere Datengrundlage. In sieben Jahren soll die Grundsteuer dann noch einmal neu berechnet werden, um sicherzustellen, dass es gerecht zugeht. Dann wird der Aufwand laut Finanzministerium geringer, weil viele Daten schon vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 06:00 Uhr

Wetter: Vor allem an der Nordsee stürmisch und nass

Bereits am Vormittag ist es in ganz Schleswig-Holstein bewölkt und einige Schauer sind möglich. Am Nachmittag ziehen von der Nordsee her dichtere Wolken auf, die vor allem an der Westküste Regen bringen. Dort wird dann auch der Wind kräftiger, zum Abend sind immer stärkere Windböen möglich. Die Temperaturen steigen in Nordfriesland auf maximal 18 Grad, im Raum Hamburg auf bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bringt ein Tief weiteren Regen, der in Schauer und einzelne Gewitter übergeht.

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.07.2022 | 06:00 Uhr