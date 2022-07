Stand: 03.07.2022 11:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holstein Musik Festival startet in Lübeck

In Lübeck wird heute das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF)offiziell eröffnet. Der Pianist Igor Levit und das NDR Elbphilharmonieorchester spielen unter der Leitung von Alan Gilbert unter anderem das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms. Brahms steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Festivals. NDR.de, NDR Kultur und 3-Sat übertragen das Eröffnungskonzert in der Musik- und Kongresshalle Lübeck live ab 20 Uhr 15. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 10:00 Uhr

Tour de France in Süddänemark zu Gast

Heute kommt die Tour de France nach Sonderborg in Süddänemark. Seit dem 1. Juli ist die Tour im Nachbarland zu Gast. Die 182 Kilometer lange Strecke heute führt von Vejle über Kolding, Haderslev, Aabenraa, Nybøl nach Sonderborg. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 10:00 Uhr

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Schuby

Am Samstagnachmittag hat es in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Motorrad stieß laut Polizei in einer Kurve auf dem Neukruger Weg mit einem VW-Bus zusammen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten vollständig aus. Der 41-jährige Motorradfahrer starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 10:00 Uhr

Sperrung auf B404 und Wehrbrücke Geesthacht

Autofahrer im Kreis Herzogtum Lauenburg müssen ab sofort Umwege in Kauf nehmen. Laut dem Schleswig-Holsteinisches Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird die B404 bei Schwarzenbek am Sonntagabend ab 22 Uhr voll gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten an der B209, der Nord-Ost-Umgehung Schwarzenbek, die an die B404 anschließt. Zudem wird die Wehrbrücke bei Geesthacht für den Autoverkehr voll gesperrt. Als Umleitung empfiehlt der Landesbetrieb die Route über die Hamburger Elbbrücken. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 10:00 Uhr

Junger Mann läuft nach Beziehungsstreit auf die Autobahn - tot

Ein 26-Jähriger ist auf der Autobahn 7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) von zwei Autos erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, nachdem er wegen eines Streits mit seiner Freundin aus dem gemeinsamen Auto gestiegen war. Dabei erfasste ihn eine 24-Jährige mit ihrem Auto, bevor ein 33-Jähriger mit seinem Wagen nochmal über ihn fuhr. Der Mann starb bei dem Unglück in der Nacht zum Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 10:00 Uhr

Toter nach Wohnungsbrand in Lübecker Innenstadt

Bei einem Wohnungsbrand in der Lübecker Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden zudem nach Angaben der Polizei mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Feuer war nach einem zweistündigen Einsatz gelöscht. Angaben zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden konnten zunächst nicht gemacht werden. Am Sonntagmorgen war zudem noch unklar, ob es sich bei der gestorbenen Person um den Bewohner der Wohnung handelte. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 09:00 Uhr

Tag der Schleswig-Holsteiner im Freilichtmuseum Molfsee

Der Heimatbund und die Landesmuseen Schleswig-Holstein feiern heute den Tag der Schleswig-Holsteiner. Im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel dreht sich alles um Traditionen. Dort gibt es Trachten aus Nordfriesland zu sehen, aber auch Musik aus der Türkei oder einen Chor ukrainischer Mädchen. Kinder können zum Beispiel Trettrecker fahren oder Fischkisten basteln. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 08:00 Uhr

Ferienstart in Schleswig-Holstein: Staus erwartet

Der ADAC rechnet heute mit vollen Straßen im Norden. Nicht nur Schleswig-Holstein, auch Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern haben jetzt Sommerferien. Vermutlich gibt es vor allem auf der A1 und der A7 Richtung Norden viel Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer

Heute wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag sind erste Schauer möglich. Am Abend regnet es vor allem von Dithmarschen bis nach Nordfriesland und Angeln, in Nordfriesland sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Westerland und bei bis 27 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 08:00 Uhr

