Ferienstart in Schleswig-Holstein

Der ADAC rechnet an diesem Wochenende mit vollen Straßen im Norden. Nicht nur Schleswig-Holstein, auch Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern haben jetzt Sommerferien. Vermutlich gibt es vor allem auf der A1 und der A7 Richtung Norden viel Verkehr. Heute ist auch noch Bettenwechsel in Dänemark. In Dänemark selbst läuft gerade die Tour de France - und deshalb sind viele Straßen gesperrt, wie ab heute Mittag beispielsweise die Autobahnbrücke über den Großen Belt. Am Hamburger Flughafen sieht es dagegen gerade ruhig aus. Nach Angaben einer Flughafensprecherin ist das erste Sommerferien-Wochenende in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern relativ entspannt angelaufen. Es gebe kaum lange Schlangen, die Passagiere seien gut informiert und verständnisvoll. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2022 09:00 Uhr

FSG-Geburtstag in Flensburg

Seit 150 Jahren werden bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft Schiffe gebaut. Heute wird dieses Jubiläum groß gefeiert. 2020 hatte die Werft Insolvenz angemeldet. Nach den stürmischen Jahren hoffen die 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Flensburger Förde jetzt wieder auf bessere Zeiten. Immerhin: Erst vor zwei Wochen ist mit Neubau Nummer 782 in der Firmengeschichte eine 210 Meter lange RoRo-Fähre vom Stapel gelaufen. Außerdem trat die FSG im vergangenen Jahr praktisch selbst als Retter auf, denn die Flensburger übernahmen den insolventen Jachtbauer Nobiskrug in Rendsburg. Das Jubiläum soll heute mit Mitarbeitern, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Familienangehörigen und weiteren geladenen Gästen den ganzen Tag gefeiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2022 09:00 Uhr

Personalmangel in Krankenhäusern

Erkrankte Mitarbeiter sorgen in einigen Kliniken im Land für Probleme in den Notaufnahmen. Wie die Stadt Kiel mitteilte, ist die Situation besonders im UKSH und im Städtischen Krankenhaus angespannt. Es könne an Plätzen für Patienten fehlen, weshalb Rettungswagen länger unterwegs sein könnten, so die Stadt. Die Notaufnahmen sollten deshalb wirklich nur bei Notfällen aufgesucht werden. Gleiches raten auch die Krankenhäuser in Eckernförde und Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2022 08:00 Uhr

SHMF beginnt an diesem Wochenende

Heute starten die ersten Veranstaltungen beim diesjährigen Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF). Den Auftakt machen die Musikfeste auf dem Lande heute auf Gut Hasselburg, das Eröffnungskonzert findet dann morgen in Lübeck statt. Nach zwei Pandemiejahren freut sich Festival-Intendant Christian Kuhnt wieder auf Begegnungen mit dem Publikum ohne große Einschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 1.078,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.078,5 (Vortag: 1.048,2). Neu gemeldet wurden 5.044 Fälle (Stand: 1.7.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.773,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 847.839. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 752.800 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.616 (+2). | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Heute scheint fast den ganzen Tag über im ganzen Land die Sonne, nur einige Quellwolken oder Wolkenfelder ziehen durch. Es bleibt dabei trocken - kurze Schauer sind die Ausnahme. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad auf Amrum bis 26 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach, an der Nordsee mäßig aus Südwest bis Nordwest, an der Ostsee eher aus Nordost. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 19 Grad in Leck und 25 Grad in Mölln.

