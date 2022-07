Stand: 01.07.2022 08:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schülerinnen und Schüler starten in die Sommerferien

Letzter Schultag in Schleswig-Holstein: Mehr als 36.000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht und verlassen nun die Schule. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, nach mehr als zwei Jahren Pandemie und vielen Einschränkungen können sie stolz auf das Erreichte sein. Auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler beginnen nun die Sommerferien, sie bekommen heute ihre Zeugnisse. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

Norderstedt bekommt Berufsfeuerwehr

Die Stadt Norderstedt hat nun eine Berufsfeuerwehr. Eine Stadt mit mehr als 80.000 Einwohnern ist verpflichtet, eine Berufsfeuerwehr zu installieren. Das ist in Norderstedt jetzt der Fall. Schon in den vergangenen zwei Jahren wurden verstärkt hauptamtliche Kräfte eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

Hamburger Flughafen: Längere Öffnungszeiten, aber Streik

Heute zum Start in die Ferien gibt es einen Streik am Flughafen in Hamburg. Die Gewerkschaft Verd.i hatte am Donnerstag zu einem 24-Stunden-Warnstreik bei den rund 200 Angestellten der Flughafentechnik aufgerufen. Die Auswirkungen sollen aber nicht so gravierend sein, damit rechnet zumindest der Flughafenchef. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Probleme bei den Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung gegeben. Um das zu entzerren, wurden die Öffnungszeiten des Airports vorübergehend verlängert. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

Corona-Tests kostenpflichtig - Testzentren und KVSH üben Kritik

Drei Euro kostet nun ein Antigen-Test an der Teststation. Ausnahmen gibt es nur zum Beispiel für Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen oder Krankenhäusern und Kontaktpersonen von Infizierten, Menschen, die sich nicht impfen lassen können, und Frauen in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten. Viele Testzentren befürchten, dass die Regeln niemand so richtig verstehen wird. Und noch schlimmer: Nach ihrer Ansicht können sie ziemlich einfach umgangen werden. Das fürchtet auch die Kassenärztliche Vereinigung, die die Bürgertests bisher abrechnet. Sie nennt die Testverordnung intransparent, nicht vermittelbar und sie öffne Manipulationen Tür und Tor. Wie es mit den Teststationen im Land weitergeht, ist unklar. Das Kieler Labor Krause will die Testzentren weiter offenhalten, andere Anbieter glauben aber, dass man mit den Bürgertests bald kein Geld mehr verdienen kann. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz weiter über 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.048,2 (Vortag: 1.032,8). Neu gemeldet wurden 5.753 Fälle (Stand: 30.6.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 842.795. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 750.600 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.614 (+2).| NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

NDR Schleswig-Holstein Festival in Schenefeld Vorbereitungen gestartet

Heute starten die Vorbereitung für das NDR Schleswig-Holstein Festival in Schenefeld (Kreis Pinneberg). Ab zehn Uhr wird dafür laut Polizei die Altonaer Chaussee ab dem Stadtzentrum Schenefeld gesperrt. Die Kreuzung Osterbrooksweg ist ebenfalls von der Sperrung betroffen. Am Sonnabend wird auf der Bühne die Band Clock Clock mit ihrem Hit "Sorry" erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, Regen und Gewitter

Heute gibt es viele, oft dichte Wolken und nur etwas Sonne. Von West nach Ost zieht Regen durch, Gewitter sind möglich. Am Nachmittag ist es im Westen häufiger trocken, es gibt nur noch einzelne Schauer. Zur Ostsee hin bleibt es länger unbeständig. Höchstwerte: 18 Grad in Wilster bis 21 Grad in Grömitz. Mäßiger, an der See frischer und stark böiger westlicher Wind. Bei Gewittern stürmische Böen oder Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

