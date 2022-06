Stand: 29.06.2022 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wiederwahl von Daniel Günther steht an

CDU-Landeschef Daniel Günther will sich am Vormittag im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Günther selbst sagte, es sei ein besonderer Tag für ihn und er hoffe auf eine breite Zustimmung. Gestern hatten CDU und Grüne in Kiel ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Die CDU stellt künftig sechs Ministerinnen und Minister, drei stellen die Grünen. Beide Fraktionen haben im Parlament zusammen 48 der 69 Mandate. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 06:00 Uhr

Nah.SH zufrieden mit Verkauf von Neun-Euro-Ticket

Der Nahverkehrsverbund in Schleswig-Holstein hat bislang 230.000 Neun-Euro-Tickets verkauft. Das teilte Nah.SH-Sprecher Dennis Fiedel mit. Die Zahlen stammen vom 21. Juni - aktuellere Daten werden nachgereicht. Die verkauften Tickets über die Deutsche Bahn sind hier nicht erfasst. Mit der Resonanz sei der Verbund zufrieden. Für Juli und August rechne man mit einer ähnlichen Nachfrage, so Fiedel. Besonders groß war der Andrang den Angaben zufolge an den Wochenenden auf den Strecken an die Küsten sowie rund um die Kieler Woche. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 07:30 Uhr

Toter in Kiel-Gaarden: Fisnik Hoxha weiter flüchtig

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Kiel-Gaarden ist der Verdächtige weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben nach Fisnik Hoxha aus Kiel. Er soll in der Nacht auf Dienstag vor der Wohnanlage "Gustav Schatz Hof" mehrfach auf den Mann geschossen haben. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb dieser im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat eine Belohnung von 3.000 Euro für den entscheiden Tipp ausgelobt. Die Ermittler raten dringend davon ab, den Tatverdächtigen anzusprechen, da er bewaffnet sein könnte. Der Leichnam des Opfers soll heute obduziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 06:00 Uhr

Feuer bei Edeka-Zentrallager in Neumünster

Ein Feuer bei dem neuen Edeka-Zentrallager in Neumünster hat die Feuerwehr am Abend stundenlang beschäftigt. Laut Polizei fingen gegen 19.30 Uhr mehrere Löschwassertanks vor der Lagerhalle an zu brennen. Ein Wärmeaggregat habe vermutlich die Kunststoff-Innenverkleidung der Tanks in Brand gesetzt, sagte ein Sprecher. Laut Rettungsleitstelle gestalteten sich die Löscharbeiten im Neuenbrook schwierig und dauerten vier Stunden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 06:00 Uhr

Landgericht Lübeck: Nommensen will aussagen

Der frühere Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen will heute erstmals vor dem Landgericht Lübeck aussagen. Ihm wird laut Anklage vorgeworfen, immer wieder Polizei-Interna an einen befreundeten Journalisten durchgestochen zu haben - zum Beispiel vertrauliche Dokumente zur sogenannten Rocker-Affäre. Anfang der Woche hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ausgelotet, wie eine mögliche Verständigung beider Seiten aussehen könnte. Zur Einigung kam es aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 06:00 Uhr

Sperrungen und Arbeiten auf der A23

Auf der Autobahn 23 Richtung Hamburg werden heute Asphaltschäden repariert. Von 9 bis 16 Uhr muss dafür laut zuständiger Autobahn GmbH zwischen der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen und der Hamburger Landesgrenze eine Spur gesperrt werden. Außerdem werden eventuell zwischenzeitlich auch die Anschlussstellen in dem Abschnitt gesperrt. Auch morgen ist die Strecke nur einspurig befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 06:30 Uhr

Diskussion um Bergung von Kriegsmunition in Nord- und Ostsee

Die schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn fordert eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes an der Bergung von Munition in Ost- und Nordsee. Die Kriegsmunition liegt immer noch in großen Mengen im Meer - zum Beispiel in der Lübecker Bucht oder in der Kieler Förde. Es besteht die Gefahr der Explosion. Giftstoffe könnten ins Meer gelangen. Rund 100 Millionen Euro würde die Bergung der Altlasten kosten. Laut Hagedorn hat die Bundesregierung dafür bisher nur 400.000 Euro im Haushalt eingeplant. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz knapp unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 989,0 (Vortag: 894,9). Neu gemeldet wurden 8.471 Fälle (Stand: 28.6.). In sechs Kreisen und kreisfreien Städten liegt die Inzidenz weiterhin über 1.000. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 830.242. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 744.900 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.606 (+9). | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:00 Uhr

Wetter: Es wird wieder sommerlich warm

Heute gibt es in Schleswig-Holstein einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es trocken. Der Wind weht zum Teil böig und frisch. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 26 Grad in Heide und auf 25 Grad in Lübeck.

