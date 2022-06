Stand: 26.06.2022 12:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neumünster: A7-Vollsperrung wegen brennendem Autotransporter

Der Brand eines beladenen Autotransporters hat am Abend für eine Vollsperrung der A7 gesorgt - nach Feuerwehrangaben ging zwischen Neumünster Nord und Neumünster Mitte offenbar ein Reifen des Anhängers in Flammen auf. Das Feuer griff dann auf die geladenen Elektro- und Hybrid-Autos über. Rund 30 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 10:00 Uhr

Karl-May-Spiele: Störaktion bei Premiere

Stör-Aktion gestern Abend bei der Premiere von "Der Ölprinz" bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Laut Polizei hatten acht Mitglieder einer Umweltschutzbewegung geplant, während der Vorführung Plakate auszurollen. Der Sicherheitsdienst entdeckte die Transparente jedoch zuvor. Danach störte die Gruppe mit Zwischenrufen. Die alarmierte Polizei nahm die Gruppe bis zum Ende der Vorführung in Gewahrsam. Gegen sie laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Nötigung. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 09:00 Uhr

Kieler Woche: Abschlussfeuerwerk und letzte Segelwettbewerbe

Nach einer Woche Volksfest und Segelwettkämpfen soll die Kieler Woche heute Abend mit einem Feuerwerk und einer Lichtshow zu Ende gehen. Die Stadt kündigt einen "Sternenzauber über Kiel" an, untermalt mit Musik. Für die Seglerinnen und Segler auf der Kieler Förde ist es der entscheidende letzte Tag: In den olympischen Disziplinen wird um Medaillen gesegelt. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 08:00 Uhr

Flensburg: Mann verschanzt sich - SEK nimmt ihn fest

Am Sonnabendnachmittag hat sich ein Mann in Flensburg in seiner Wohnung verbarrikadiert, als die Polizei eintraf. Sie war gerufen worden, weil es zu häuslicher Gewalt gekommen sein soll. Die Beamten riefen Verstärkung - am Ende waren 25 Einsatzkräfte vor Ort - inklusive Spezial Einsatz Kommando. Das konnte den Mann nach rund fünf Stunden festnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 08:00 Uhr

Husum: Vier lebensgefährlich Verletzte nach Unfall auf B201

Im Kreis Nordfriesland hat es am Samstagabend einen schweren Unfall gegeben: Laut Polizei waren auf der B201 zwischen Schwesing und Husum zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen lebensgefährlich verletzt. Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B201 für mehrere Stunden voll gesperrt. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 08:00 Uhr

Bad Oldesloe: Unterführung nach Gewitter überschwemmt

Ein kurzes heftiges Gewitter hat am Samstagabend in Bad Oldesloe für mehrere Pumpeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Leitstelle war durch die Wassermassen die Unterführung unter den Bahngleisen im Zuge der Ratzeburger Straße überschwemmt. Auch andere Straßen im Stadtgebiet waren durch den Regen zeitweise unpassierbar. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 09:00 Uhr

Aktion für leukämiekrankes Kind in Kisdorf

Hilfsaktion für ein vierjähriges Mädchen aus Kisdorf im Kreis Segeberg: Das Kind ist an Leukämie erkrankt und benötigt eine passende Stammzellenspende. Für heute hat die Initiative „Nimi will Leben“ dazu aufgerufen, ins Feuerwehrgerätehaus nach Kisdorf zu kommen. Dort können sich potenzielle Spender registrieren lassen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 10:00 Uhr

Wetter

Heute Nachmittag neben Sonne zeitweise wolkiger und gebietsweise Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 Grad auf Amrum bis nahe 30 Grad in Büchen, dabei weiterhin schwül. Schwacher umlaufender Wind, Schauer- und Gewitterböen. In der Nacht zum Montag von der Unterelbe her wolkig und vermehrt teils kräftige Schauer und Gewitter, von Wagrien bis ins Herzogtum Lauenburg meist noch trocken und gering bewölkt. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2022 13:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2022 | 13:00 Uhr