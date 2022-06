Stand: 25.06.2022 10:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Windjammerparade auf Kieler Förde gestartet

Die Gorch-Fock führt erstmals seit Jahren wieder Windjammerparade auf der Kieler Förde an. Neben dem Segelschulschiff sind etwa 70 Groß- und Traditionssegler mit dabei, außerdem 16 Motor- und Dampfschiffe. Zahlreiche kleine Yachten und Boote begleiten das maritime Großereignis. Erwartet werden Zehntausende Besucher, die die Parade von Land aus beobachten. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2022 11:00 Uhr

Erneut Brand in Harrislee

Schon wieder ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg). Nach Angaben der Rettungsleitstelle war der Brand kurz vor 21 Uhr gemeldet worden - drei Feuerwehren rückten aus. Sie bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Seit Beginn des Jahres hat es in dem achtstöckigen Hochhaus bereits mehrere Male gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.| NDR Schleswig-Holstein 25.06.2022 09:00 Uhr

Altenheime werden teurer

Das Leben im Alten- oder Pflegeheim in Schleswig-Holstein wird teurer. Die Barmer rechnet nach eigenen Angaben damit, dass zum Herbst mehr als 80 Prozent der Einrichtungen die Preise anheben. Grund dafür ist ein Bundesgesetz, durch das Pflegekräfte künftig besser bezahlt werden sollen. Laut Barmer können sich in einigen Fällen dadurch die Preise für die Betreuung sogar verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2022 08:00 Uhr

Habeck: Westküste als "Wiege der Windenergie"

Rund 800 Gäste haben am Freitagabend in Husum den Jahresempfang der Industrie - und Handelskammer zu Flensburg besucht. Zentrales Thema: Sorgen, aber auch Chancen der regionalen Wirtschaft in der aktuellen Krise. Prominente Gäste waren Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Habeck sagte vor der Veranstaltung, Husum und die schleswig-holsteinische Westküste seien die Wiege der Windenergie. "Wäre ganz Deutschland so gewesen, wie die Westküste in den letzten zehn Jahren, dann hätten wir jetzt keine Probleme mit Gas und Putin", so der Wirtschaftsminister. Ministerpräsident Günther sagte ebenfalls, es sei richtig gewesen, dass Schleswig-Holstein bereits in den vergangenen Jahrzehnten den Weg hin zu erneuerbaren Energien gegangen sei. Außerdem sicherte er angesichts der Gaskrise zu, die Bundesregierung bei ihren Bemühungen für mehr Unabhängigkeit von Russland zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Wetter: Sonnig, aber auch Gewitter möglich

Heute gibt es viel Sonne mit wenigen durchziehenden Wolken. Ab dem Nachmittag sind dann aber gewittrige Schauer im Anmarsch. An der Nordsee bleibt es länger sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Sylt bis 29 Grad in Mölln. Dabei ist es recht schwül. Der Wind weht weitgehend schwach aus wechselnden Richtungen. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 20 Grad in List auf Sylt, 24 Grad in Flensburg und 28 Grad in Siebenbäumen.

