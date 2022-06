Stand: 24.06.2022 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

450.000 Euro für Busbetriebe in Ostholstein

Mit knapp einer halben Million Euro möchte der Kreis Ostholstein den Busbetrieben helfen, die wegen der hohen Spritpreise in Bedrängnis geraten sind. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, hat sich ein Runder Tisch mit Landrat Reinhard Sager (CDU), den Fraktionsvorsitzenden der Kreistagsfraktionen sowie Vertretern der Autokraft und deren Subunternehmern auf einen Vorschlag geeinigt. Weitere 300.000 Euro an Mehrkosten tragen die Betriebe selbst. Den Verhandlungen vorangegangen war ein "Brandbrief" der Betriebe an den Kreis. Sie schilderten darin ihre Existenznöte. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:00 Uhr

Schwerer Unfall mit Familie in Siek

In Siek (Kreis Stormarn) ist am frühen Abend ein Autofahrer von der Straße abgekommen und hat eine Familie erfasst, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Vater und der einjährige Sohn wurden nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus. Auch die Mutter wurde schwer verletzt. Wieso der Autofahrer von der Straße abkam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:00 Uhr

Kitas durch Corona in Personalnot

Viele Kita-Einrichtungen in Schleswig-Holstein können die Betreuung der Kinder wegen vieler Corona-Fälle nicht mehr gewährleisten. Das gaben sowohl Kita-Betreiber als auch die Landeselternvertretung an. In rund zwei Drittel der Kitas werden derzeit ganze Gruppen dicht gemacht. Die Lage sei gerade auch deshalb so schlimm, weil es ohnehin viel zu wenig Erzieher gebe, so die Landeselternvertretung. Die Vereinigung der Kita-Leitungen Schleswig-Holstein befürchtet, dass nach den Sommerferien noch mehr Kita-Gruppen zumachen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 06:00 Uhr

Stadtwerke Schleswig-Holstein rechnen mit Preiserhöhung

Gas wird immer knapper - und die Stadtwerke Schleswig-Holstein rechnen mittlerweile mit einer Preiserhöhung von 20 bis 40 Prozent. Geschäftsführer Wolfgang Schoofs erklärte: Weil die Marktpreise steigen, müssten die Stadtwerke das Gas auch teurer einkaufen - und dann gehe es nicht anders, als die Kunden zur Kasse zu bitten. Verbrauchern rät Schoofs zum Beispiel zu überprüfen, ob die eigene Gasheizung schon auf Sommerbetrieb umgeschaltet ist. Die Bundesregierung hatte gestern die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas ausgerufen. Als Grund nannte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die reduzierten Gaslieferungen aus Russland und die anhaltend hohen Preise. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 06:00 Uhr

Feuer am Westküstenklinikum Heide

Aufregung am frühen Morgen am Westküstenklinikum in Heide: Nach Angaben der Leitstelle war um kurz vor vier Uhr ein Papierspender auf einer Toilette in Brand geraten. Die Patienten auf der betroffenen Station mussten deshalb vorübergehend ihre Zimmer verlassen. Verletzt wurde niemand. Der genaue Grund für das Feuer ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz liegt mittlerweile bei 882,2

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein steigen weiterhin. Die Hospitalisierungsrate liegt nach Angaben der Landesregierung bei 4,67 (Vortag: 4,29). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 1.111,5, gefolgt von Kiel mit 1.088,4. Die niedrigsten Inzidenzen melden die Kreise Ostholstein und Segeberg mit 703,3 und 691,7. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 06:00 Uhr

Naturschützer sorgen sich um Seevögel

An der gesamten Nordseeküste finden sich zurzeit viele verendete Seevögel. Grund sei die Vogelgrippe, gaben die Natürschützer des Vereins Jordsand bekannt. Durch die starke Verbreitung der Vogelgrippe während der Brutzeit seien zusätzliche Arten betroffen, sagte Jordsand-Geschäftsführer Steffen Gruber. Nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen kann aus Sicht der Umweltschützer ein Artensterben verhindert werden. Deswegen fordert der Naturschutzverein, weitere Brut- und Rastplätze für Seevögel auszuweisen, damit sich die Bestände wieder erholen können. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 07:00 Uhr

Rostocks Oberbürgermeister Madsen geht offenbar nach Kiel

Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen soll nach Informationen von NDR Mecklenburg-Vorpommern Wirtschaftsminister in der neuen schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein werden. Der 49-Jährige Madsen ist Däne und bisher parteilos. Die CDU Schleswig-Holstein wollte diese Personalie am Abend nicht bestätigen. Madsen würde als Wirtschaftsminister Nachfolger von Bernd Buchholz, dessen FDP nicht mehr der Regierungskoalition angehören wird. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 06:00 Uhr

Karl-May-Spiele: Hauptdarsteller Alexander Klaws fällt für Premiere aus

Die diesjährigen Karl-May-Spiele müssen in den ersten drei Vorstellungen ohne ihren Hauptdarsteller Alexander Klaws als Winnetou auskommen. Das gab der Veranstalter jetzt bekannt. In der Generalprobe, der Premiere und der ersten regulären Vorstellung übernimmt der Schauspieler Sascha Hödl die Hauptrolle. Im vergangenen Jahr stand er bereits beim Karl-May-Hörspiel als Winnetou auf der Bühne. Klaws hatte sich in der vergangenen Woche krank gemeldet - er hatte sich mit Corona angesteckt. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wärme und Gewitter

Es bleibt weiterhin sommerlich warm in Schleswig-Holstein. Überall scheint die Sonne bei Temperaturen bis 31 Grad in Neumünster. An der Westküste und auf den Inseln ist es etwas kühler mit 24 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Zum Abend sind Gewitter und Starkregen möglich.

