Polizeischüler bei Schießübung verletzt

Bei einer Schieß-Übung auf dem Gelände der Wagrien-Kaserne in Putlos (Kreis Ostholstein) hat es offenbar einen Zwischenfall gegeben. Laut Staatsanwaltschaft wird gegen einen Ausbilder ermittelt, der einem Polizeischüler während des Trainings am vergangenen Donnerstag in den Oberarm geschossen haben soll. Das Landespolizeiamt hat den Schießunfall mittlerweile bestätigt. Wie genau es dazu kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Das müssen jetzt die Ermittlungen zeigen. Die Lübecker Nachrichten und Kieler Nachrichten hatten zuerst darüber berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 07:00 Uhr

Koalitionsberatungen zwischen CDU und Grünen abgeschlossen

Die Koalitionsberatungen zwischen CDU und den Grünen im schleswig-holsteinischen Landeshaus in Kiel sind abgeschlossen."Wir sind durch mit den Verhandlungen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagabend. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sprach von einem guten Ergebnis. "Die Stimmung ist immer noch gut nach vier Wochen Verhandlungen", sagte Aminata Touré (Grüne). Alle offenen Fragen seien in der letzten acht-stündigen Verhandlung geklärt worden. Dies teilten beide Parteien mit. Details sollen am Mittwoch ab 14.30 Uhr bekannt gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 06:00 Uhr

Maskenpflicht verlängert

In Bussen und Bahnen in Schleswig-Holstein gilt auch weiter eine Maskenpflicht. Die Landesregierung verlängerte laut Staatskanzlei die aktuell gültigen Corona-Regeln am Dienstag um vier Wochen bis einschließlich 22. Juli. Eine Maskenpflicht gilt außerdem auch weiter in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 06:00 Uhr

Nach zwei Schuljahren Corona: Schüler leiden unter Nervosität und Kopfschmerzen

Auch wenn es die Test- und Maskenpflichten und weitere Einschränkungen nicht mehr gibt, die Auswirkungen der Pandemie sind weiterhin spürbar. Schüler- und Lehrervertreter stellen gegenüber NDR Schleswig-Holstein fest: Vor allem jüngere Kinder seien noch nicht im Schulalltag angekommen. Etwa ein Drittel aller Schüler zeige Auffälligkeiten wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Nervosität oder Ängste. Positiv gestimmt zeigt man sich aber beim Blick auf die Digitalisierung. So hätten inzwischen die meisten Schulen inzwischen funktionierendes Internet. Außerdem sind viele Schüler und Lehrer mit mobilen Endgeräten ausgestattet worden. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 06:00 Uhr

Feuer in einem Keller in Pinneberg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es in Pinneberg in der Richard-Köhn-Straße in einem Mehrfamilienhaus einen Kellerbrand. Beinahe 70 Feuerwehrleute waren an der Löschung des Brandes beteiligt. Die Bewohner des Hauses konnten nach dem Brand wieder zurück ins Haus. Einige Wohnungen sind allerdings nicht mehr bewohnbar. Die Stadt hat deswegen provisorische Unterkünfte zur Verfügung gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Update

Die Sieben-Tage Inzidenz liegt im Land aktuell bei 778,6. Überall in Schleswig-Holstein steigen die Zahlen momentan. Die höchste Inzidenz hat aktuell der Kreis Rendburg-Eckernförde mit einem Wert von 1.009,2. Die niedrigsten Inzidenzen meldet der Kreis Segeberg mit 550,3. (Stand 21.06.2022) | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 06:00 Uhr

Das Wetter

Heute im Süden viel Sonnenschein, nördlich des Kanals wolkiger, meist trocken. Höchstwerte 17 Grad auf Föhr, bis 25 Grad in Geesthacht. Schwacher bis mäßiger nordwestlicher Wind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 16 Grad in Westerland und 24 Grad in Büchen In der Nacht zum Donnerstag leicht bewölkt bis klar und trocken. Tiefstwerte 13 Grad in Großenbrode bis 8 Grad in Osterrönfeld. Schwacher Wind aus meist Nord bis Nordwest.

