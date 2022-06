Stand: 20.06.2022 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erfolgreicher Start der Kieler Woche

Stadt Kiel und Polizei haben eine positive Bilanz des ersten Kieler Woche-Wochenendes gezogen. Seit Freitag kamen laut Schätzungen der Stadt mehr als eine Million Besucher - in etwa so viele wie 2019 bei der letzten großen Kieler Woche. Nach Polizeiangaben blieb es mit 50 Straftaten im Großen und Ganzen friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 06:00 Uhr

Geheimnisverrat? Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter Nommensen startet

Vor dem Lübecker Landgericht beginnt heute die Verhandlung gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen. Ihm wird laut Anklage Geheimnisverrat in 16 Fällen vorgeworfen. Der Polizist soll Informationen an einer Polizeireporter weitergegeben haben. Konkret ging es um Einsatzdetails, Fotos, vertrauliche Dokumente oder Auszüge aus polizeilichen Datenbanken. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 06:00 Uhr

THW Kiel Dritter der Handball Champions League

Der THW Kiel hat das Spiel um Platz drei in der Handball Champions League gewonnen. Einen Tag nach der Niederlage im Halbfinale gegen den FC Barcelona schlugen die Kieler am Sonntag in einem packenden Spiel Veszprem mit 37:35 nach Siebenmeterwerfen. Barcelona verteidigte seinen Titel. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei gibt es von Norden und der Nordsee her gelegentlich Schauer, auch einzelne, mitunter kräftige Gewitter sind möglich. Im späten Tagesverlauf lässt der Regen nach und es wird freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Kiel bis 19 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch und zeitweise stark böig aus Nordwest. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 15 Grad in Lütjenburg (Kreis Plön) bis 17 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 06:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2022 | 07:00 Uhr