Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Woche startet heute Abend

Heute Abend beginnt die Kieler Woche mit einem großen Programm an Land und auf dem Wasser. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) eröffnet Nordeuropas größtes Volksfest auf dem Rathausplatz. Per Schiffshorn wird er vor Tausenden Zuschauern das maritime "Leinen los"-Signal "lang-kurz-kurz-lang" ertönen lassen. Das sogenannte Glasen der Eröffnungszeremonie - drei Doppelschläge und ein Einzelschlag einer Schiffsglocke - übernimmt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Wir übertragen die Eröffnung heute Abend ab 19.30 Uhr auf ndr.de/sh, in der NDR SH App live im Videostream. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2022 08:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Verbraucherschutzminister Claussen will Fluggastrechte stärken

Auf Initiative von Schleswig-Holsteins Minister Christian Claussen (CDU) haben die Verbraucherschutzminister im Rahmen ihrer Konferenz einen Antrag an die Bundesregierung gestellt. Die Regierung soll sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass Fluggäste künftig schneller entschädigt werden, wenn sich ihr Flug verspätet oder ganz ausfällt. Bisher müssen die Fluggesellschaften ihren Reisenden innerhalb von sieben Tagen das Geld zurückgeben. Da diese Frist in der Praxis wohl nur selten eingehalten wird, soll es laut Claussen Sanktionen gegen die Airlines geben. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2022 08:00 Uhr

THW Kiel hofft auf fünften Königsklassentitel

Die Handballer desTHW Kiel greifen an diesem Wochenende nach dem fünften Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. Beim Final Four in Köln bekommt es der deutsche Rekordmeister im Halbfinale heute Abend mit Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona zu tun. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2022 08:00 Uhr

Deutsche Minderheit in Dänemark feiert traditionelles Knivsbergfest

Im dänischen Rothenkrug feiert die deutsche Minderheit in Dänemark heute ihr traditionelles Knivsbergfest, unter anderem mit Sportturnieren und Konzerten. Rund 5.000 Menschen erwarten Organisator Thore Naujeck und sein Team vom Deutschen Jugendverband für Nordschleswig, darunter etwa 1.800 Kinder. Auf dem Programm stehen unter anderem ein internationales Faustballturnier, geschichtliche Vorträge und Live-Konzerte sowie eine Gedenkfeier. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 735,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Freitag auf 735,1 gestiegen. Das geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel hervor. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 713,8. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. 3.824 neue Corona-Fälle wurden am Freitag für Schleswig-Holstein gemeldet. In den Krankenhäusern wurden den Angaben nach 252 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Heute Sonne, Morgen Regen

Am Sonnabend erreichen die Temperaturen in Schleswig-Holstein laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 23 Grad. Auf der Ostseeinsel Fehmarn werden laut DWD maximal 20 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst eine Kaltfront, die die Temperaturen im Norden purzeln lässt. Neben teilweise starken Regenfällen und kurzen Gewittern werden maximal 15 Grad in Schleswig-Holstein erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2022 08:00 Uhr

