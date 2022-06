Stand: 17.06.2022 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Karl-May-Spiele gehen in einer Woche los

In der Kalkbergarena in Bad Segeberg laufen die letzten Vorbereitungen für die Karl-May-Spiele: In einer Woche soll die Premiere von "Der Ölprinz" gefeiert werden. Heute Mittag stellen Alexander Klaws als Winnetou und die Gaststars Katy Karrenbauer und Sascha Hehn die ersten Szenen aus dem Stück vor. Nächsten Freitag steigt die Generalprobe, bei der erstmals auch Zuschauer dabei sein dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:00 Uhr

Landesfischereitag: Küstenfischer in großer Sorge

Die Küstenfischer wollen heute beim Landesfischereitag in Rendsburg über Wege aus der Krise diskutieren. Ihren Angaben zufolge dürfen sie in der Ostsee kaum noch Dorsch und Hering fangen, machen aktuell deutlich weniger Umsatz und müssen wesentlich mehr für Schiffsdiesel bezahlen. Der Verband fordert deshalb mehr finanzielle Hilfe von der Politik, will aber auch selbst aktiv werden. So soll auf dem Landesfischereitag über neue Verdienstmöglichkeiten beraten werden: zum Beispiel Touristenfahrten zu den Schweinswalen, Seebestattungen oder Trauungen auf dem Kutter. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Letzte Vorbereitungen für die Kieler Woche

Morgen wird die Kieler Woche offiziell eröffnet - schon heute ist der sogenannte Soundcheck. Die Stadt Kiel will das große Volksfest so groß gestalten wie vor der Pandemie. 2019 hatte die Kieler Woche mehr als 3,5 Millionen Besucher aus gut 70 Ländern angelockt. Auch auf dem Wasser wird viel los sein: Alle Liegeplätze im Kieler Marinestützpunkt sind belegt. Mehr als 50 Schiffe aus zwölf Nationen machen fest, mit mehr als 4.000 Soldaten. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Union reagiert enttäuscht auf Ukraine-Besuch von Scholz

Nach der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Ukraine gibt es Kritik von der Opposition. Der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize Johan Wadephul (CDU) sagte in der ARD, es hätte klare Zusagen für die Lieferung schwerer Waffen geben sollen. Scholz sagte dagegen im ARD-Brennpunkt zu der Forderung nach Panzerlieferungen, das sei gar nicht das, was die ukrainische Führung gerade wolle. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 06:00 Uhr

Busbranche in Sorge wegen hoher Dieselpreise

Die hohen Dieselpreise könnten Auswirkungen für Buskunden haben. Einige Unternehmen fordern deshalb Extra-Geld von den Kreisen. Unter anderem im Kreis Ostholstein befürchtet ein Busunternehmer, dass sonst bald Linien eingestellt werden müssen. Das Problem: Die Busbetriebe fahren als Subunternehmer auf ihren Linien und bekommen dafür vom jeweiligen Kreis einen Fixbetrag. Auf den Mehrkosten durch die hohen Spritpreise würden sie aber häufig sitzen bleiben, berichten mehrere Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 05:30 Uhr

Claudius Teske zum neuen Landrat im Kreis Steinburg gewählt

Claudius Teske (parteilos) ist am Donnerstagabend im Kreis Steinburg zum neuen Landrat gewählt worden. Die Kreistagsabgeordneten entschieden sich unter sechs Bewerbern für den 54-Jährigen. 42 stimmten für ihn, drei enthielten sich. Der frühere Landrat Torsten Wendt war bereits im vergangenen Jahr vom Kreistag abgewählt worden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 19:30 Uhr

Rettungsdienst Neumünster bringt Herzinfarkt-Patientin nicht ins Krankenhaus

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein ist eine Herzinfarkt-Patientin aus Neumünster weder gründlich untersucht noch ins Krankenhaus gebracht worden. Im Herbst vergangenen Jahres klagte die damals 71 Jahre alte Frau über akute Rücken- und Nackenschmerzen. Sie bekam nach eigenen Angaben außerdem schlecht Luft umd rief den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte dokumentierten in ihrem Protokoll keine körperlichen Untersuchungen. Stattdessen notierten sie, dass die Patientin der Ansicht gewesen sei, mit dem Rettungswagen ginge es schneller ins Krankenhaus. Schließlich fuhr die Schwester die Frau ins Krankenhaus, und in der Klinik wurde dann ein akuter Herzinfarkt diagnostiziert. Die Stadt Neumünster räumt auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein ein, dass es ausgelöst durch diesen Einsatz inzwischen neue Regeln gebe. So müssten seitdem unter anderem die wichtigsten Vitalwerte, etwa die Herzfrequenz, von den Mitarbeitern ausgedruckt und an das Einsatzprotokoll angeheftet werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 06:00 Uhr

Internationale Sicherheitskonferenz in Kiel wird fortgesetzt

Politiker, Militärs und Wissenschaftler diskutieren heute in Kiel weiter über dringende Fragen der maritimen Sicherheit. Bei der Internationalen Konferenz gehe es vor allem mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine diesmal auch um den Ostsee-Raum, sagte Johannes Peters, Abteilungsleiter des Bereichs "Maritime Strategie und Sicherheit" am Kieler Institut. Zu den 150 Teilnehmern gehören unter anderem der schleswig-holsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Wadephul und der Befehlshaber der US Navy, Admiral Gilday. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Wetter: Erst Sonne, später Wolken

Der Tag startet sonnig in Schleswig-Holstein, doch noch am Vormittag sollen Wolken kommen. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es aber den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad in Kiel und Heide sowie auf 23 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg).

