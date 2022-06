Stand: 15.06.2022 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenzwert deutlich gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich innerhalb einer Woche nahezu verdoppeltund liegt nun bei 732,8. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle vom Dienstagabend hervor. Am Vortag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 688,9 und am Dienstag vor einer Woche bei 375,1. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Lage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 07:00 Uhr

Corona-Impfstellen bleiben bis Ende des Jahres bestehen

Schleswig-Holstein will bis Ende dieses Jahres ein flächendeckendes Angebot für Impfungen gegen das Coronavirus vorhalten. Dazu soll laut Gesundheitsministerium neben niedergelassene Ärzten, Apothekern und andere Stellen ab Juli in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt eine Impfstelle beitragen. Bei Bedarf könnten die Kapazitäten erhöht werden. Auch die 15 mobilen Teams sollen einsatzbereit bleiben. In Schleswig-Holstein haben im Bundesvergleich mit Abstand die meisten Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bis gestern waren dies 73,2 Prozent, bei den Menschen ab 60 Jahren sogar fast 91 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 06:00 Uhr

Koalitionsverhandlungen: CDU und Grüne beraten über Knackpunkte

CDU und Grüne in Schleswig-Holstein setzen heute in großer Runde ihre Verhandlungen über ein gemeinsames Regierungsbündnis fort. Dazu treffen sich am frühen Nachmittag in Kiel jeweils zwölf Politiker beider Parteien. Vor einer Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, bei diesem Termin werde es auch um die Klärung inhaltlicher Konfliktpunkte gehen. Er zeigte sich für den weiteren Verlauf ebenso zuversichtlich wie die Verhandlungsführerinnen der Grünen, Monika Heinold und Aminata Touré. Der Zeitplan sieht vor, die Koalitionsverhandlungen am Mittwoch nächster Woche abzuschließen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 06:00 Uhr

Mehr antisemitische Bedrohungen und Angriffe

Die landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein (Lida-SH) hat für das vergangene Jahr 70 Vorfälle dokumentiert. Antisemitismus zeige sich häufig in Form von Äußerungen oder Beleidigungen, Schmierereien an Hauswänden und auch Beschädigungen etwa von Stolpersteinen, so die Lida-SH. Der Großteil sei unterhalb der Schwelle eines Angriffs gewesen. Für das Jahr 2021 seien mehr Angriffe und Bedrohungen als im Vorjahr dokumentiert worden.| NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 09:00 Uhr

Neues Bohrverfahren: Kompromiss für Ostküstenleitung

Für die 380-Kilovolt-Leitung, die Windstrom aus der Region Ostholstein nach Süden transportieren soll, hat Betreiber Tennet ein neues Bohrverfahren vorgestellt. Kritiker hatten bemängelt, dass die Bohrungen für die unterirdische Leitung bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein zu starker Eingriff in die Natur seien und stattdessen einen Verlauf entlang der geplanten A20 gefordert. Tennet will nun durch das neuartige Verfahren mit zwei statt zwölf Bohrungen auskommen. So sollen Grundwasser und Boden geschont werden. Bis Ende Juli können gegen die neuen Planfeststellungsunterlagen für die sogenannte Ostkstenleitung schriftliche Einwendungen eingereicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 19:00 Uhr

Bauernverband fordert Europa-Mindestlohn und mehr Flächen für Getreide

Bauernpräsident Joachim Rukwied hat auf dem Bauerntag in Lübeck einen europaweit einheitlichen Mindestlohn gefordert. Es könne in seinen Augen nicht sein, dass in Deutschland zu höheren Löhnen und höheren Umweltstandards produzieren wird und dann werde man die Produkte nicht los, weil andere Länder diese hohen Standards nicht haben. Außerdem fordert der Bauernverband, dass die Politik Brachflächen freigibt, um darauf Getreide anbauen zu können, damit Versorgungsengpässe durch den Krieg in der Ukraine abgemildert werden können. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 17:00 Uhr

Özdemir will Klima- und Ukraine-Krise "gemeinsam meistern"

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat auf dem Bauerntag in Lübeck betont, dass die Landwirte keine Angst haben müssten, dass er Politik gegen sie machen würde, nur weil er Vegetarier sei. Er wolle die Branche zukunftsfest machen. Das Ziel sei, die Herausforderungen Klimakrise und Ukraine-Krieg zusammen zu meistern, sagte Özdemir. Dafür sollen Betriebe finanziell unterstützt werden. Mehr Geld soll es auch dafür geben, dass Landwirte ein besseres Tierwohl in ihren Ställen ermöglichen. Özdemir plant ein verpflichtendes Tierwohl-Label. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 17:00 Uhr

Millionen-Betrug? Fielmann-Prozess gestartet

Vor dem Kieler Landgericht hat der sogenannte Fielmann-Prozess am Dienstag mit der Anklageverlesung begonnen. Verantworten müssen sich sechs Männer und eine Frau. Sie sollen in fast 1.400 Fällen die Firma um insgesamt mehr als sechs Millionen Euro betrogen haben, indem sie falsche Rechnungen für Sponsoring- und Marketingaktionen ausstellten und in der Firma durchwinkten. Einer der Verteidiger sprach von einem Verzerrbild durch die Staatsanwaltschaft, außerdem sei der Schaden nicht so hoch wie ausgeführt. Die Angeklagten selbst schwiegen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 17:00 Uhr

FDP: Kumbartzky soll Nachfolger von Garg werden

Oliver Kumbartzky soll neuer FDP-Chef in Schleswig-Holstein werden. Das bestätigte der Noch-Landesvorsitzende Heiner Garg dem NDR Schleswig-Holstein. Garg hatte am Montag als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der Liberalen bei der Landtagswahl angekündigt, nach elf Jahren nicht erneut zu kandidieren. Kumbartzky ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Landtag. Heiner Garg sagte, er werde den 40-Jährigen im November auf dem Parteitag vorschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 06:00 Uhr

Wetter

Heute neben zeitweiligem Sonnenschein mal lockere, mal dichtere Wolken, verbreitet trocken, höchstens ganz vereinzelt mal ein kurzer Schauer möglich. An der Nordsee im Verlauf längere sonnige Abschnitte, zum Abend hin auch im Rest des Landes mehr Sonne und nur noch stellenweise wolkig. Höchstwerte 17 Grad in List auf Sylt, 19 Grad in Eckernförde bis 23 Grad in Lauenburg/Elbe. Schwacher Wind, teils aus West, später allgemein aus nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 06:00 Uhr

