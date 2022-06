Stand: 14.06.2022 08:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

FDP-Chef Heiner Garg tritt nicht mehr an

Die FDP in Schleswig-Holstein braucht einen neuen Landeschef. Heiner Garg, der bislang elf Jahre Vorsitzender war, will nicht wieder antreten. Das kündigte der Sozialminister der Jamaika-Koalition am Montagabend an. Der Vorstand habe beschlossen, die für 2023 vorgesehenen Wahlen auf November vorzuziehen. Bei der Landtagswahl im Mai musste die FDP deutliche Verluste hinnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 07:00 Uhr

Prozess gegen KZ-Sekretärin - Überlebende aus Australien als Zeugin

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof will das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) heute eine Überlebende des Lagers aus Australien hören. Die Nebenklägerin Halina Strnad hatte bereits Anfang 2020 in einem anderen Prozess in Hamburg gegen einen ehemaligen SS-Wachmann in Stutthof ausgesagt. Die heute 95-Jährige soll ihre Aussage über eine Videoverbindung machen. Angeklagt ist die 97 Jahre alte Irmgard F. Als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers soll sie durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet haben. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 09:00 Uhr

Prozess um mutmaßlichen Millionenbetrug zulasten Fielmanns startet

Am Kieler Landgericht startet heute ein Prozess um einen mutmaßlichen Millionenbetrug zulasten der Fielmann AG. Dabei sollen die sechs Angeklagten das Unternehmen mit angeblichen Sponsoring- und Marketingmaßnahmen um rund 6,4 Millionen Euro geschädigt haben. Tatsächlich sollen die Maßnahmen gar nicht oder nicht im abgerechneten Umfang stattgefunden haben. Die Anklage lautet unter anderem auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug sowie Untreue in besonders schwerem Fall. Den Hauptangeklagten - einem Ex-Handballprofi und einem Ex-Mitarbeiter der Fielmann AG - wirft die Staatsanwaltschaft 1.352 Fälle vor. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 09:00 Uhr

Silobrand auf Fehmarn: Einsatz weitgehend beendet

Die Feuerwehr auf Fehmarn hat ihren Einsatz an einem Silo in Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) weitgehend beendet. Die Explosionsgefahr nach dem Schwelbrand sei gebannt, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle heute früh. Die Feuerwehr habe das Gebäude dem Betreiber wieder übergeben. Im Laufe des Tages soll noch ein weiterer Kontrollgang stattfinden. Seit Donnerstag hatte dort ein Schwelbrand Probleme gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:00 Uhr

Bauerntag in Lübeck: Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus?

Unter dem Motto "Zukunftsbauern" findet heute und am Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Lübeck statt. Er beginnt mit einer Eröffnungsrede des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird zu Gast sein und eine Rede halten. Im Vorfeld teilte Verbandspräsident Rukwied mit, beim Klimaschutz, der Energiewende und beim Schutz der Artenvielfalt sei die Landwirtschaft Teil der Lösung. Daher brauche es jetzt eine Nachjustierung der politischen Rahmenbedingungen. Auch die Tierhaltung und das Tierwohl-Label gehören zu den zentralen Themen der zweitägigen Konferenz. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 06:00 Uhr

Weltblutspendetag: UKSH bittet eindringlich um Blutspenden

Am heutigen Weltblutspendetag schlägt das UKSH in Kiel Alarm: Der vorhandene Bestand an Blutkonserven reiche nicht aus, um den Bedarf zu decken. Es drohen OP-Verschiebungen. Über ein Online-Formular können Termine beim UKSH frühestens eine Woche im Voraus gebucht werden. Das DRK bietet dagegen auch kurzfristige Termine in Neumünster, Rendsburg, Böklund und Schleswig an. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei fast 700

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 13.6.) hervor. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag demnach bei 688,9. Am Dienstag vergangener Woche - nach dem langen Pfingstwochenende - hatte der Wert 375,1 betragen. Die aktuell hohe Zahl könnte mit Nachmeldungen vom Wochenende zusammenhängen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken und Sonne

Heute gibt es vielerorts Wolkenfelder, aber auch Sonnenschein. Vor allem in der Osthälfte des Landes können Schauer herunterkommen. In vielen Regionen ist es aber auch trocken, im späten Tagesverlauf gibt es mehr Sonnenschein und am Abend ist es verbreitet freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in List auf Sylt und bei 19 Grad in Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 06:00 Uhr

