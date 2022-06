Stand: 13.06.2022 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Veranstalter der Holstenköste in Neumünster sind zufrieden

In den vergangenen vier Tagen kamen laut Stadt rund 200.000 Besucher nach Neumünster, um dort zu feiern. Die Polizei spricht von einer überwiegend friedlichen Veranstaltung. Der Rettungsdienst hatte 120 Einsätze, meistens mussten kleinere Verletzungen versorgt werden. In den vergangenen beiden Jahren war die Holstenköste wegen Corona ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 08:00 Uhr

Überfälle auf Tankstellen im Kreis Pinneberg: Prozess startet

Am Landgericht Itzehoe startet heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Tankstellenräuber. Er soll zusammen mit drei weiteren Personen im vergangenen Oktober mehrere Tankstellen überfallen haben - in Barmstedt und in Pinneberg. Mit einer Schreckschusspistole wurden dabei Angestellte bedroht und Bargeld, Zigaretten und Alkohol erbeutet. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Den drei anderen Beteiligten soll gesondert der Prozess gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 12:00 Uhr

Eurocity fährt von Flensburg nach Prag

Schleswig-Holstein bekommt ab heute eine neue Eurocity Verbindung. Mit dem Sommerfahrplan können Bahnreisende täglich ohne Umstieg zwischen Flensburg und Prag fahren. Interessant dürften dabei auch die Zwischenstopps in Berlin und Hamburg sein. Der neue Eurocity hält auch in Schleswig, Rendsburg und Neumünster. Die Fahrt von Flensburg nach Prag dauert gut neun Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 10:00 Uhr

Es geht wieder los für Holstein Kiel

Am späten Vormittag bittet der Chefcoach von Fußball-Zweitlist Holstein-Kiel, Marcel Rapp, die Störche-Profis zum offiziellen Start der Saisonvorbereitung ins Trainingszentrum in Kiel-Projensdorf. Ab 11.15 Uhr beginnt die erste Trainingseinheit der mehr als vierwöchigen Vorbereitung, in der auch ein Trainingslager in Österreich eingeplant ist. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 10:00 Uhr

THW Kiel und Flensburg-Handewitt beenden Bundesliga-Saison mit Siegen

Der THW Kiel hat die Saison in der Handball-Bundesliga am Sonntag mit einem 42:35 (19:19) gegen Frisch Auf Göppingen beendet, die SG Flensburg-Handewitt mit einem 28:22 (17:14) bei den Füchsen Berlin. Während die TSV Hannover-Burgdorf gegen Leipzig remis spielte, unterlag der HSV Hamburg bei Lemgo Lippe. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 08:00 Uhr

Silobrand auf Fehmarn: Weiterhin Explosionsgefahr

Von einem Silo im Hafen von Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) geht nach einem Schwelbrand weiterhin Explosionsgefahr aus. Nach Angaben der Rettungsleitstelle werden sich am Vormittag Fachleute dazu beraten, wie weiter vorgegangen wird. Im Moment ist der Bereich rund um das Silo abgesperrt - die Besatzung eines Löschfahrzeuges sorgt dafür, dass keiner dem Silo zu nahe kommt. Der Brand war am Donnerstag in dem Silo ausgebrochen. Da Glutnester laut Feuerwehr nicht direkt, sondern nur mit Stickstoff gelöscht werden können, vergehen oft Tage oder Wochen, bis die Gefahr gebannt ist. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst Schauer, dann freundlicher

Heute ziehen zeitweise Wolkenfelder, Schauer oder kurze Gewitter durch das Land. Am Nachmittag setzt sich von Nordwesten her freundliches Wetter durch. Es ist vergleichsweise kühl, die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Wacken und bei 18 Grad in Bad Segeberg. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West- bis Nordwest - mit starken, an den Küsten stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2022 | 06:00 Uhr