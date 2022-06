Stand: 11.06.2022 10:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neumünster: Landfrauen feiern Geburtstag

In den Holstenhallen in Neumünster hat am Freitagabend der schleswig-holsteinische Landfrauenverband sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Organisation sei heute wichtiger denn je, erklärte die Vizepräsidentin des Verbandes, Claudia Jürgensen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bischof Gothard Magaard sprachen Grußworte. 1947 wurde der Landfrauenverband Schleswig-Holstein in seiner heutigen Form in Rendsburg gegründet. Heute gibt es in Schleswig-Holstein mehr als 30.000 Landfrauen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2022 10:00 Uhr

Landesbauernverband fordert Unterstützung der Schweinehalter

Der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, fordert von Politik und Verbrauchern mehr Unterstützung für die Schweinehalter. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, man versuche uns glauben zu machen, dass durch ein Tierwohl-Label alles besser werde, das sehe er überhaupt nicht. Schwarz verwies auf die gestiegenen Kosten für Futter und sinkenden Konsum. Die Zahl der Betriebe nehme weiter deutlich ab, ganz besonders bei den Sauenhaltern. Dort sei die Zahl der Betriebe in Schleswig-Holstein mit 180 bis 190 erstmals unter 200 gesunken. Noch vor einem halben Jahr seien es um 250 gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2022 09:00 Uhr

Tankrabatt: Spritpreis entfernt sich mehr und mehr vom Rohölpreis

Die hohen Benzinpreise trotz Tankrabatt lassen sich nach NDR-Recherchen nicht allein mit den erhöten Kosten für Rohöl erklären. Eine Analyse von NDR Schleswig-Holstein zeigt: Benzin und Diesel könnten wohl billiger sein. Seit dem Stichtag für die gesenkte Energiesteuer der Bundesregierung am 1. Juni löst sich der Netto-Spritpreis vom Rohölpreis. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 568,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 568,0 (Vortag: 504,6). Innerhalb eines Tages wurden 3.628 Neuinfektionen (Stand: 10.6.) registriert. Die höchste Inzidenz hat weiter der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 764.169. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.568. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Schauer, auch mal trocken

Heute ist es zeitweise wolkig und es gibt einzelne Schauer. Über weite Strecken bleibt es aber auch trocken und freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Sylt, bei 20 Grad in Rendsburg und bei 24 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach bis mäßig, zeitweise böig, aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2022 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2022 | 10:00 Uhr