Rinder auf der Autobahn: A23 über Stunden gesperrt

Die A 23 zwischen Hanerau-Hadermarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schenefeld (Kreis Steinburg) war in der Nacht mehrere Stunden gesperrt: Nach Angaben der Polizei liefen 15 Rinder auf der Fahrbahn. Die Tiere wurden von der Polizei eskortiert, bis Landwirte aus der Umgebung dazukamen, um zu helfen. Alle Rinder blieben unverletzt. Bisher weiß die Polizei nicht, von welcher Wiese sie zu ihrer Reise aufgebrochen waren. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 06:00 Uhr

Derzeit viele Wildunfälle - schlechte Sichtverhältnisse

Mehrere Jäger in Schleswig-Holstein warnen derzeit vor einer erhöhten Wildunfallgefahr. Vor allem der Osten Schleswig-Holsteins scheint betroffen. Laut Jägerschaft ist das Wild vorher kaum zu sehen, weil die Natur an den Seitenstreifen der Straßen so üppig wachse. Kreisjägermeister aus Ostholstein und Plön fordern deshalb, dass die Straßenmeistereien und Kommunen die Banketten stärker freischneiden. Aber auch Autofahrer sollten mit der Geschwindigkeit runtergehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 06:00 Uhr

THW Kiel kann wieder Champions League spielen

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich erneut für die Champions-League qualifiziert: Der Pokalsieger setzte sich bei den Rhein-Neckar Löwen mit 33:26 durch und ist damit nach dem Patzer des Verfolgers Füchse Berlin nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen. Die SG Flensburg-Handewitt verlor gegen den Bergischen HC mit 21:24. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 06:00 Uhr

Koalitionsvertrag soll in knapp zwei Wochen stehen

Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Die Runde mit jeweils zwölf Politikern und Politikerinnen tagte etwa zwei Stunden lang in einem Kieler Hotel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte im Anschluss, dass es ausgesprochen angenehme Gespräche gewesen sein. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Aminata Touré. Man sei wirklich bereit, inhaltliche Brücken zu bauen, so Touré. Zu konkreten inhaltlichen Vereinbarungen machten beide Parteien keine Angaben. CDU und Grüne wollen bis zum 22. Juni den Koalitionsvertrag beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 06:00 Uhr

Nach Gewalt in Heide: Mehr Freizeitangebote für Jugendliche

In Heide wird nach der Jugendgewalt am Südermarkt weiter nach Lösungen gesucht. Vertreter von Jugendeinrichtungen, der Stadt, des Kreises und der Polizei trafen sich gestern zu einem "Runden Tisch". Demnach will die Stadt ihr Freizeit-Angebot für Jugendliche verbessern - unter anderem mit Street Basketball, Street-Soccer oder einer Skater-Anlage. Außerdem soll das bisherige Sportangebot im Verein erweitert werden. Aber zunächst sollen dazu die Jugendlichen befragt werden. Der Verein "Kieler Antigewalt- und Sozialtraining" wurde damit beauftragt. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:00 Uhr

Imland Klinik: Bürgerinitiative gibt Stimmen ab

Die Initiative zum Erhalt der Standorte der Imland Klinik in ihrer jetzigen Form sind auf dem Weg zum Bürgerentscheid einen Schritt weiter. Gestern wurden fast 14.000 Unterschriften beim Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgegeben. Ziel der Bürgerinitiative ist es, die Eckernförder Klinik in der jetzigen Form zu behalten. Anfang des Jahres hatte der Kreistag beschlossen, dort nur noch eine Abteilung für innere Medizin, die Altersmedizin und eine ambulante Notfallversorgung zu betreiben. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 07:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Am Vormittag fällt in Schleswig-Holstein immer wieder Regen. Nachmittags gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Kiel und 18 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland).

