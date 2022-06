Stand: 08.06.2022 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen in Kiel

Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die Runde mit jeweils zwölf Politikern und Politikerinnen kommt am frühen Nachmittag in einem Kieler Hotel zusammen. Zum Auftakt vor zwei Wochen hatten sich sowohl Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als auch die Grünen-Spitzenkandidatinnen der Landtagswahl, Monika Heinold und Aminata Touré (Grüne), zuversichtlich gezeigt. Ein Thema in der großen Verhandlungsrunde werde der finanzielle Rahmen sein, sagte Günther. Beide Seiten wollen bis zum 22. Juni den Koalitionsvertrag beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 06:00 Uhr

SEK-Einsatz in Neumünster

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein haben schwer bewaffnete Polizisten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mehrfamilienhaus an der Kreuzung Ilsahl umstellt und abgeriegelt. Auch die B430 wurde dort gesperrt. Ein Mann, der zuvor mit leichten Verletzungen von einer Luftdruckpistole aus der Wohnung entkommen konnte, hatte die Polizei über die Bedrohungslage informiert. Gegen 01:00 Uhr zündete das SEK zur Ablenkung eine Blendgranate, um die Wohnung zu stürmen. Ein Tatverdächtiger konnte allerdings nicht gefasst werden. Eine entsprechende Fahndung läuft. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 06:00 Uhr

Rollerfahrer bei Handewitt

Bei Handewitt ist am späten Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 38-Jährige parallel zur B200 auf dem Radweg Richtung Flensburg unterwegs. An der Kreuzung Haurup-Hoffnung ignorierte der Rollerfahrer offenbar eine rote Ampel und prallte mit einem Autofahrer zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 07:00 Uhr

Jugendgewalt am Südermarkt: Keine kurzfristigen Lösungen in Sicht

In Heide haben sich am Dienstag erstmals verschiedene Behörden zu einem Runden Tisch zum Thema Jugendgewalt am Heider Südermarkt getroffen. Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) hatte nach zahlreichen Straftaten wie Bedrohungen, Raubüberfällen und Schlägereien zu der Gesprächsrunde eingeladen. Mit dabei waren das "Lokale Bündnis für Familie", Vertreter der Kirche und der Heider Sportvereine, Schulleiter, Einzelhandel, Stadtmarketing und auch das Jugendamt und die Polizei. Konkrete Beschlüsse gab es nicht. Verabredet wurde, dass es künftig zusätzliche Freizeitangebote für die Jugendlichen vom Südermarkt geben soll. Heides stellvertretender Polizeichef Thomas Schulz sagte NDR Schleswig-Holstein, der Runde Tisch sei für die akute Problemlösung und die Arbeit der Polizei nicht zielführend gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 375,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 375,1 (Vortag: 313,9). Innerhalb eines Tages wurden 4.686 Neuinfektionen (Stand: 7.6.) registriert. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 751.523. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 697.900 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.550. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 19:30 Uhr

Regen und Gewitter, vereinzelt auch Sonne

Die Sonne zeigt sich am Mittwoch im Süden und im Osten Schleswig-Holsteins für bis zu fünf Stunden. Am Nachmittag ziehen dickere Wolken auf und bringen Regen und Gewitter. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 06:00 Uhr

