Stand: 14.03.2022 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter auf 1.316,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Sonntag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1.316,5 - nach 1.261,3 am Vortag und 954,2 am Sonntag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag etwa 1.527. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:00 Uhr

Graf neuer Bürgermeister Ratzeburgs

Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat einen neuen Bürgermeister: Eckhard Graf von der SPD hat die Stichwahl am Sonntag mit 62,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Der 55-jährige aus Groß Grönau hat sich damit klar gegen den parteilosen Volker Barczynski durchgesetzt, der 37,3 Prozent der Stimmen bekam. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 36 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 07:00 Uhr

B76 in Eckernförde ab heute gesperrt

Autofahrer müssen sich seit heute früh in Eckernförde auf Verkehrsprobleme einstellen, weil die B76 gesperrt ist. Die Bundesstraße soll auf einer Länge von 1,5 Kilometern erneuert werden - das betrifft auch den Rad- und Gehweg in dem Bereich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 07:00 Uhr

Bürgerentscheid zu Windrädern in Quarnbek gescheitert

Ein Bürgerentscheid zur Planung weiterer Windräder in Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist gescheitert. Die Initiative QuarnbekerWind wollte unter anderem erreichen, bei der Höhe der Windkraftanlagen mitzureden und forderte eine Bauleitplanung. Nur etwa 29 Prozent sprachen sich dafür aus. Bürgermeister Herbert-Klaus Langer (Grüne) hatte befürchtet, dass sich die Fertigstellung der drei Anlagen dadurch hätte verzögern können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 07:00 Uhr

DGB Nord will Mischung von Homeoffice und Präsenz

Der DGB Nord hält euine Mischung aus Homeoffice und Präsenz für sinnvoll. Die Vorsitzende der Gewerkschaft, Laura Pooth, hofft, dass die Unternehmen mit ihren Angestellten gemeinsam Lösungen für die Rückkehr an den Arbeitsplatz finden. Ende dieser Woche läuft die Corona-bedingte Homeoffice-Pflicht bundesweit aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 06:00 Uhr

Feuer in Norderstedt und Stapel

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist in der Nacht eine Halle niedergebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude übersprang. Rund 80 Einsatzkräfte waren bis etwa 4 Uhr im Einsatz. In Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es heute Nacht ebenfalls gebrannt. Dort stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Drei Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 07:00 Uhr

Triumph für SG Flensburg-Handewitt

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen Pflichtsieg gefeiert. Sie bezwangen Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten mit 35:21 (18:11). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 07:00 Uhr

Rückschlag für den THW Kiel

Die "Zebras" haben am Sonntag gegen die Füchse Berlin mit 27:31 verloren. Damit mussten die Kieler einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze einstecken. Zwar bleibt der THW Kiel mit 38:10 Punkten Tabellenzweiter, doch die Berliner haben bei 35:9 Zählern zwei Spiele weniger absolviert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst heiter, dann Wolken und Schauer

Nach einem trockenem Tagesbeginn und anfänglichen Auflockerungen ziehen heute von Südwesten und Westen her dichte Wolken auf. Am Nachmittag und Abend ist vielerorts mit Regen und Regenschauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Sylt und bei 11 Grad in Ahrensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 06:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2022 | 07:00 Uhr