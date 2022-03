Stand: 13.03.2022 11:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7: Fahrbahn abgesackt

Die Fahrbahn der A7 ist kurz vor der Anschlussstelle Schleswig-Jagel in Richtung Norden an einigen Stellen abgesackt. Wie die Autobahn-Polizei mitteilte, trat der Schaden in der Nacht auf - nun wird die Geschwindigkeit in diesem Bereich begrenzt. Morgen sollen sich Gutachter den Schaden ansehen und eine Reparatur prüfen. Auf dem A7-Abschnitt bei Jagel ist die Fahrbahn schon seit längerem wellig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2022 11:00 Uhr

Bürgerentscheid in Quarnbek

Nach einem monatelangen Streit fällt heute eine Entscheidung: Die Einwohner von Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stimmen darüber ab, ob ein Windpark erweitert wird. Die Initiative Quarnbek-Wind will mit diesem Bürgerentscheid unter anderem erreichen, ein Mitspracherecht bei der Bauplanung für drei Windräder zu bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2022 09:00 Uhr

Bürgermeister-Stichwahl in Ratzeburg

In Ratzeburg läuft seit heute Morgen die Stichwahl für den Posten des Bürgermeisters. Kandidaten sind Eckhard Graf und Volker Barczynski. Graf, zurzeit Bürgermeister von Groß Grönau, hatte im ersten Wahlgang knapp 47 Prozent der Stimmen erreicht. Kommunikationsberater Barczynski war auf gut 26 Prozent gekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2022 09:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenzen steigen weiter

Die Corona-Inzidenzen steigen in Schleswig-Holstein weiter und haben den dritten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. Der liegt nun bei 1.261,3. Die höchsten Inzidenzen meldeten am Abend die Stadt Flensburg und der Kreis Nordfriesland mit jeweils mehr als 2.000. Auch bundesweit steigen die Zahlen - hier liegt die Inzidenz bei 1.526. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2022 08:00 Uhr

FDP-Parteitag in den Holstenhallen

Die FDP will heute auf einem Parteitag in Neumünster ihr Programm zur Landtagswahl beschließen. Es steht unter dem Motto: "Was das Land jetzt braucht". So bekennen sich die Liberalen auf den mehr als 100 Seiten unter anderem klar zum A20 Ausbau und der Sanierung von Landesstraßen. Die Investitionsquote soll weiter über 10 Prozent liegen. Straßenausbaubeiträge sollen gestrichen werden und die Kita-Gebühren weiter sinken. Die FDP hofft, nach Aussagen ihres Spitzenkandidaten Bernd Buchholz, nach der Wahl im Mai, mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weiter regieren zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2022 08:00 Uhr

Mann in Nordsee vermisst

Seenotretter haben nordwestlich von Helgoland mit großem Aufgebot nach einem vermissten Seemann gesucht. Der 41-Jährige sei vermutlich über Bord gestürzt und zuletzt gestern Morgen gesehen worden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Die Suche mit zahlreichen Schiffen und aus der Luft wurde mit Einbruch der Dunkelheit am frühen Abend erfolglos eingestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Heute Nachmittag scheint verbreitet die Sonne. Nur an der Nordsee kann es einige Schleier- und Quellwolken geben. Die Höchstwerte direkt an der Ostsee liegen bei 7 bis 9 Grad, sonst 9 Grad in Lütjenburg (Kreis Plön) bis 12 Grad in Pinneberg. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer, zeitweise böiger südöstlicher Wind. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 6 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg).

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2022 | 11:00 Uhr