Corona in SH: Inzidenz steigt weiter an - auf mehr als 1.200

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 6.521 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 11.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1.215,4 (Vortag: 1.155,7). Die höchste regionale Inzidenz gibt es weiter in der Stadt Flensburg mit jetzt 1.973,7 (Vortag: 1.905,8). Dahinter folgen die Kreise Nordfriesland mit 1.863,6 (Vortag: 1.760,7) und Dithmarschen mit 1.792,1 (Vortag: 1.615,7). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.186. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 427 Menschen (+5) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 41 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (+1), 18 von ihnen müssen beatmet werden (+/-0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2022 12:00 Uhr

Roseburg: Historisches Haus im Ortskern abgebrannt

Ein Feuer hat in der Nacht zu Sonnabend ein rund 150 Jahre altes, zu einem Fachwerkbau umgestaltetes Haus in Roseburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) zerstört. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem Dach. Windböen mit Stärken von 3 bis 4 sorgten demnach für eine schnelle Ausbreitung des Feuers. Durch den böigen Wind seien wahre Funkenregen entstanden, wie es hieß. Eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Bäume und Gebäude konnte verhindert werden. Der Hauptbau des ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes im Ortskern der Gemeinde war jedoch nicht mehr zu retten. Die Bewohner blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens war bislang nichts bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2022 09:00 Uhr

SPD will Programm für Landtagswahl beschließen

Die schleswig-holsteinische SPD will bei einem Landesparteitag ihr Programm zur Landtagswahl am 8. Mai beschließen. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller wird den Delegierten das Programm heute in Lübeck vorstellen. Ein zentraler Punkt unter dem Motto "Sozial.Digital.Klimaneutral." ist der Klimaschutz. So will die SPD schon 2040 für Schleswig-Holstein Klimaneutralität erreichen und damit fünf Jahre früher als vom Bund für ganz Deutschland geplant. Die SPD strebt die Ablösung der Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unter eigener Führung an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2022 12:00 Uhr

Holstein Kiel muss Rostock nach 2:3 vorbeiziehen lassen

Holstein Kiel ist in der Zweiten Fußball-Bundesliga endgültig wieder im Abstiegskampf angekommen. Die "Störche" verloren am Freitagabend ein spektakuläres Nordduell beim FC Hansa Rostock mit 2:3 (0:1). Durch die vierte Niederlage in Serie wurde die Mannschaft von Marcel Rapp in der Tabelle von dem Aufsteiger überholt. Die Rostocker waren durch Pascal Breier (4.), John Verhoek (68.) und Hanno Behrens (81.) gleich drei Mal in Führung gegangen. Alexander Mühling (50.) und ein Eigentor von Calogero Rizzuto (71.) brachten die Kieler aber nur zwei Mal wieder zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2022 08:00 Uhr

Schulen in SH bereiten sich auf ukrainische Kinder vor

Personalmangel und Sprachbarrieren könnten die Beschulung der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen im Land erschweren. Für Uwe Niekiel, Vorsitzender des Schulleitungsverbandes, gibt es zwei Möglichkeiten: "Entweder sie müssen intensiv Deutsch lernen oder aber sie werden in ihrer Muttersprache eine gewisse Zeit unterrichtet. Es macht keinen Sinn, sie ohne Deutschkenntnisse einfach in eine Klasse zu setzen." Annette Grosse, Schulleiterin an der Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt (Kreis Segeberg), warb für viel Empathie. Dann komme die Sprache von ganz alleine. An ihrer Schule wird am Montag die erste ukrainische Schülerin erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2022 10:00 Ur

Streit um Windpark in Quarnbek

Im Streit um die Erweiterung eines Windparks sind die Menschen in der Gemeinde Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Sonntag zu einem Bürgerentscheid aufgerufen. Die Initiative Quarnbeker Wind fordert, dass es für die Erweiterung des Windparks eine sogenannte Bauleitplanung gibt. Davon erhoffen sie sich, dass sie beim Bau der Anlagen mitsprechen können. Die Gemeinde Quarnbek und der Windparkbetreiber haben bereits einen sogenannten städtebaulichen Vertrag über die drei geplanten Windräder geschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 19:30 Uhr

Wetter

Heute länger sonnig, vor allem zur Nordsee hin im Verlauf neben Sonne auch lockere Schleier- oder später teils ein paar Quellwolken, dabei weiter freundlich und durchweg trocken. Höchstwerte 7 Grad in Gremersdorf bis 12 Grad in Hohenlockstedt. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten frischer, am Morgen teils noch stark böiger Südostwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2022 08:00 Uhr

