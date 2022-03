Stand: 11.03.2022 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Steigende Energiepreise belasten Menschen mit geringem Einkommen

Benzin, Heizöl, Gas und Strom - die steigenden Energiepreise treffen vor allem die, die ohnehin wenig Geld zur Verfügung haben. Das sagen Verbraucherschützer und Sozialverbände. Die Diakonie im Kirchenkreis Altholstein erklärt, dass vielen eine mögliche Überschuldung jetzt noch gar nicht richtig bewusst ist, weil sich an den Abschlagszahlungen noch nichts geändert hat. Das dicke Ende komme dann mit der jährlichen Nebenkostenabrechnung, so ein Sprecher. Die Gefahr sieht auch die Verbraucherzentrale und fordert von der Bundesregierung unter anderem, dass der geplante Heizkostenzuschuss auf 500 Euro erhöht wird. Der Sozialverband will unter anderem, dass der Bund die Regelsätze für Sozialleistungen an die gestiegenen Energiekosten anpasst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 08:00 Uhr

Pinneberger Schüler demonstrieren für Frieden

In Pinneberg wollen Schülerinnen und Schüler heute für Frieden in der Ukraine demonstrieren. Sie haben angekündigt, auf unterschiedlichen Routen durch die Stadt zu ziehen. Die Polizei rechnet deshalb zwischen 11 und 13 Uhr mit Verkehrsbehinderungen. An den Demonstrationen beteiligen sich nach Angaben des Kreises voraussichtlich vier Schulen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 08:00 Uhr

Grüne und SPD fordern mehr Schulpsychologen

Die SPD hat mehr Schulpsychologen und Therapieplätze gefordert. Als Begründung nannte die Partei die Folgen der Corona-Krise und die russische Invasion in der Ukraine. Momentan kämen an allgemeinbildenden Schulen 8.500 Schüler auf einen Schulpsychologen, sagte SPD-Bildungspolitiker Heiner Dunckel. Zuvor hatten sich bereits die Grünen für ein Sofortprogramm im Volumen von rund zehn Millionen Euro ausgesprochen, um die Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine für Kinder und Jugendliche abzufedern. Neben Psychologen fordern sie auch mehr Schulassistenten und Sozialarbeiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel reist zu Hansa Rostock

Der Fußball-Zweitligist muss heute (18.30 Uhr) zum Ostsee-Duell bei Hansa Rostock antreten. Trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge gehen die Kieler optimistisch in das Nordderby und wollen mit einem Sieg den Abstand zu Relegationsplatz 16 vergrößern. Aktuell sind die "Störche" Elfter und haben vier Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone. Bei einer Niederlage würde allerdings der Tabellen-15. aus Rostock an Holstein vorbeiziehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH auf Rekordstand

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 7.324 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 10.3.) - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1.155,7 (Vortag: 1.066,8). Den höchsten Wert hat weiterhin die Stadt Flensburg mit 1.905,8 (Vortag: 1.653,4). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.180. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 09:00 Uhr

Handball: Flensburg verliert in der Champions League

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Negativlauf auch in der Handball-Champions League nicht stoppen können. Das Team von Trainer Maik Machulla verlor beim FC Barcelona nach einer durchwachsenen Leistung mit 22:29 (11:15). Durch den Sieg gegen den ukrainischen Meister HC Saporoschje am grünen Tisch hatten sich die Flensburger bereits zuvor für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Die Gruppenphase beendeten sie auf Rang sechs - und treffen damit in den Play-offs auf Pick Szeged. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 07:00 Uhr

Umfrage zur Landtagswahl in SH: Parteien bleiben optimistisch

Die meisten Parteien in Schleswig-Holstein sehen die neue Infratest dimap Umfrage im Auftrag des NDR als gute Ausgangslage für die Landtagswahl im Mai. CDU und SSW zum Beispiel wollen ihre Werte halten - Grüne, FDP und SPD auf dieser Basis aufbauen und noch etwas zulegen, hieß es von den Spitzenkandidaten. Die Umfrage sieht die CDU zwei Monate vor der Landtagswahl mit 33 Prozent vorne - SPD und Grüne kommen auf 20 Prozent, die FDP auf 9, die AfD auf 6 und der SSW auf 4 Prozent. Die Linke würde den Einzug in den Landtag mit 3 Prozent erneut verpassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2022 19:00 Uhr

Wetter: Sonnig aber kühler

Am Morgen gibt es heute vielerorts Frühnebel. Wenn sich der verzogen hat, wird die Sonne nur noch von ein paar Schönwetterwolken gestört. Allerdings bleibt es bei trockenem Wetter etwas kühler als in den vergangenen Tagen. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad auf Fehmarn und 9 Grad in Pinneberg. Der Südostwind weht mäßig bis frisch mit starken, an den Küsten stürmischen Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2022 08:00 Uhr

