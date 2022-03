Stand: 10.03.2022 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtagswahl: CDU laut baut Umfrage Vorsprung aus

Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären, dann käme die CDU laut einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR auf 33 Prozent. Ein Plus von 5 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage im Januar. Die SPD würde 20 Prozent (-3) erreichen und wäre damit gleichauf mit den Grünen (+/-0). Die FDP würde einen Punkt verlieren und käme auf 9 Prozent. Die AfD würde 6 Prozent (-1) erreichen und der SSW, der ja von der 5 Prozent Hürde befreit ist, 4 Prozent. Die Linke würde mit 3 Prozent nicht in den Landtag einziehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2022 06:00 Uhr

Dänischenhagen-Prozess: Angeklagter will aussagen

Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Dänischenhagen und Kiel will sich heute erstmals der angeklagte Zahnarzt aus Westensee selbst zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. Bislang hatte er auf Anraten seiner Anwälte geschwiegen. In einem Brief an eine Freundin, den das Gericht beschlagnahmte und am vergangenen Prozesstag in das Verfahren einführte, gab er die Taten bereits zu. Aus Sicht einer der Nebenklage-Anwälte könnte der Brief bereits als ein Geständnis verstanden werden | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2022 06:00 Uhr

Lübeck: Kultusminister beraten über Ukraine-Krise

Die Kultusministerinnen und Kultusminister wollen ab heute zwei Tage lang in Lübeck darüber beraten, wie die geflüchteten ukrainischen Schulkinder in Deutschland so schnell wie möglich am Unterricht teilnehmen können. Das kündigte die Voristzende der Kultusminister-Konferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) an. Auch die Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen die Runde. Dabei soll es unter anderem um die psychosozialen Folgen gehen, die Kinder und Jugendliche besonders stark träfen, so Prien. Weiteres Thema ist der Nachwuchsmangel bei den Lehrkräften. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt weiter - auf 1.066,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 7.029 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 9.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1.066,8 (Vortag: 1.020,6). Den höchsten Wert hat die Stadt Flensburg mit 1.653,4. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 9 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.177. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2022 06:00 Uhr

Batteriefabrik für E-Autos bei Heide geplant

Ein schwedisches Unternehmen will am Stadtrand von Heide Batteriezellen produzieren lassen. Das Milliardenprojekt soll auf einer 160 Hektar großen Fläche an der A23-Abfahrt Heide-West entstehen. Seit mehreren Monaten gebe es dazu Gespräche mit den Investoren, so ein Sprecher des zuständigen Amtes Heider Umland. Die riesige Fabrik könnte dann schlussendlich auf einer Fläche der Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden gebaut werden. Nach NDR Informationen sollen in der Fabrik von 2025 an mehrere tausend Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine endgültige Investitionsentscheidung gibt es noch nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2022 20:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und trocken

Heute scheint lange Zeit die Sonne. Zur Ostsee hin ist am Morgen Hochnebel möglich, im Laufe des Tages auch ein ein paar Schönwetterwolken. Es bleibt durchweg trocken. Die Temperatur steigen auf 8°C bis 13°C in Brunsbüttel an. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch aus Südost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2022 19:30 Uhr

