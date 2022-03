Stand: 09.03.2022 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Krankengeld für Rentner?

Wer als Vollrentner noch arbeitet, soll nach dem Willen der schleswig-holsteinischen Landesregierung künftig Krankengeld beziehen können. Dies sieht eine Bundesratsinitiative vor, auf die sich das Kabinett verständigt hat. Sozialstaatssekretär Matthias Badenhop (CDU) sagte, dass viele Rentner weiterarbeiten, um ihr Einkommen aufzustocken. Sie müssten dann auch Krankengeld erhalten können, ohne auf einen Teil ihrer Rente verzichten zu müssen. Der Sozialverband Deutschland begrüßt die Initiative und hofft auf eine breite Zustimmung im Bundesrat am 8. April. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2022 08:00 Uhr

Preise für Getreide steigen

Die Bauern im Schleswig-Holstein sind wegen hoher Getreidepreise in Sorge. Laut Bauernverband Schleswig-Holstein haben sich diese im Vergleich zum vergangenen Jahr bereits verdoppelt. Russland und die Ukraine sorgen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums zusammen für ein Viertel der weltweiten Weizenexporte und dieser bricht wegen des Krieges nun teilweise weg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2022 07:00 Uhr

Erdgas wird teurer

Erdgaskunden in Schleswig-Holstein müssen sich auf steigende Preise einstellen. Damit rechnen Experten und Energieversorger angesichts des Kriegs in der Ukraine. Der Flensburger Energie-Professor Oei betont aber, dass für Privatkunden zunächst nur Neuverträge teuer werden. Für alle anderen Kunden dürften die Erdgaspreise erst im kommenden Jahr steigen. Der Experte ist überzeugt, dass zahlende Kunden in jedem Fall durchgängig beliefert werden. Von der Heizungsinnung Nordfriesland ist zu hören, dass Kunden bestellte Gasheizungen vereinzelt stornieren. Die Stadtwerke Flensburg wollen noch in diesem Monat über mögliche Preisanpassungen bei Fernwärme und Strom informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt weiter - auf 1.020,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 6.665 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 8.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1.020,6 (Vortag: 1.006,5). Den höchsten Wert hat die Stadt Flensburg mit 1.666,8. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 18 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.168. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2022 06:00 Uhr

Holstein Kiel verlängert Vertrag mit Komenda

Der Fußball-Zweitligist und Innenverteidiger Marco Komenda haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des ursprünglich 2023 auslaufenden Vertrags geeinigt. Wie Holstein Kiel am Dienstag mitteilte, läuft das Arbeitspapier des 25-Jährigen nun bis zum 30. Juni 2026. Komenda war im Sommer 2020 vom Drittligisten SV Meppen an die Kieler Förde gewechselt. Seitdem bestritt der 1,84 Meter große Linksfuß 26 Partien für die "Störche". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2022 20:00 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Wenn sich der Frühnebel aufgelöst hat, scheint überall die Sonne. Nur lockere Wolken ziehen über das Land. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Burg auf Fehmarn bis 12 Grad in Pinneberg. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch aus Südost. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 5 Grad in Großenbrode bis 9 Grad in Schenefeld.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.03.2022 | 07:00 Uhr