Fußball-Frauen aus Henstedt-Ulzburg vor "Riesen-Spiel"

Die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) empfangen heute Abend (19 Uhr) den Bundesligisten Turbine Potsdam zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Seit mehr als 20 Jahren hat es keine Frauen-Mannschaft aus Schleswig-Holstein mehr bis ins Viertelfinale geschafft. "Ich würde schon sagen, dass es mit das größte Spiel meiner Karriere ist", sagt zum Beispiel Stürmerin Vera Homp. Potsdam ist als Tabellenfünfter der Bundesliga klarer Favorit. Henstedt-Ulzburg ist Tabellenletzter in Liga zwei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 19:30

Corona in SH: Inzidenz klettert wieder über 900

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 6.719 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 1.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 912,4 (Vortag: 876,9). Den höchsten Wert gibt es weiterhin in der Stadt Flensburg mit 1.788,0 (Vortag: 1.383,2). Dahinter folgen Nordfriesland mit 1.398,8 und Schleswig-Flensburg mit 1.323,0. Die niedrigsten Werte meldeten die Kreise Pinneberg mit 574,6, Stormarn mit 679,2 und Plön mit 692,7. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 5,69 (Vortag: 5,91). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 08:00 Uhr

Aufräumen nach den Stürmen: Küstenschützer sammeln Treibsel

Nach den Stürmen in den vergangenen Wochen ist an den Deichen an der Westküste jetzt das Aufräumen dran. Tonnenweise müssen die Mitarbeiter des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz ( LKN) einsammeln, was angetrieben wurde. Würde das Treibsel auf dem Deich liegen bleiben, würde es der Grasnarbe schaden. Und im schlimmsten Fall könnten bei der nächsten Sturmflut dort, wo kein Gras mehr wächst, Löcher ausgespült werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 10:00 Uhr

Schleswig-Holsteins einzige Gas-Kaverne zu 37 Prozent gefüllt

Die Kavernenanlage der Stadtwerke Kiel in Kiel-Rönne ist aktuell nur zu etwas über einem Drittel gefüllt. Es ist die einzige Anlage dieser Art in Schleswig-Holstein. Sie wurde laut den Stadtwerken aber nicht gebaut, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sondern um Preisspitzen auszugleichen: Sind die Gaspreise günstig, wird Gas eingelagert, steigen die Preise, wird Gas ausgelagert. Damit das immer geht, sind die Kavernen nach Angaben der Stadtwerke Kiel im Durchschnitt zur Hälfte gefüllt. Sollten die Kavernen als Reserve genutzt werden, benötige man finanzielle Unterstützung, hieß es aus dem Vorstand der Stadtwerke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 06:00 Uhr

Dänischenhagen-Prozess: Freund des Angeklagten sagte aus

Am zweiten Tag des Prozesses um den mutmaßlichen Dreifachmord von Dänischenhagen und Kiel hat ein Freund des Angeklagten Details aus dessen Leben geschildert. Der Beschuldigte aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll laut Staatsanwaltschaft im Mai 2021 erst seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren Bekannten und kurze Zeit später einen zweiten Mann in Kiel erschossen haben. Vor dem Kieler Landgericht beschrieb der Freund den Angeklagten am Dienstag als jemanden, der völlig am Ende war und keine Lebensperspektive mehr sah. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 06:00 Uhr

Corona: Keine Priorisierung mehr für Impfung mit Novavax

In Schleswig-Holstein sind seit vergangenem Donnerstag 1.600 einzelne Termine für Impfungen mit dem neu zugelassenen Stoff der Firma Novavax gebucht worden. Angesichts dieser eher geringen Resonanz hebt das Gesundheitsministerium die bisher bestehende Priorisierung auf, nach der zunächst nur Beschäftigte von Einrichtungen mit Impfpflicht sowie Schul- und Kita-Mitarbeitende mit dem neuen Stoff immunisiert werden konnten. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, können aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Terminen und Kapazitäten in den Impfstellen ab diesem Donnerstag alle Bürger ab 18 Jahren entsprechende Termine über www.impfen-sh.de buchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 06:30 Uhr

Ukraine: Günther beeindruckt von Hilfsbereitschaft in SH

Mit Spitzenvertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagmögliche Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine für Schleswig-Holstein erörtert. Zu den zentralen Punkten gehörte laut Staatskanzlei, welche Auswirkungen die Sanktionen haben könnten, die gegen Russland verhängt wurden. Dabei ging es konkret um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Land sowie ökonomische und soziale Folgen der stark steigenden Energiepreise. Einig war die Runde sich demnach, dass die Wirtschaftssanktionen notwendig sind. Günther zeigte sich zudem beeindruckt von der Bereitschaft von Unternehmen und Bürgern, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 06:00 Uhr

SH lockert Corona-Regeln ab Donnerstag

Die Landesregierung hat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben: Geimpft, getestet, genesen heißt es ab dem 3. März nun wieder, wenn man ins Restaurant oder zum Sport möchte. Bedeutet: Auch Menschen, die ungeimpft sind, können dann wieder verstärkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Es ist der zweite größere Öffnungsschritt, bevor am 20. März fast alle Schutzmaßnahmen auslaufen sollen. In den Schulen entfällt vom 3. März an die Kohortenregelung, so dass die Kinder sich wieder klassenübergreifend treffen können, zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften oder auf dem Schulhof. Bei Großveranstaltungen entfallen weitere Kapazitätsbeschränkungen. Auch Discos dürfen mit 2G-Plus wieder öffnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 06:30 Uhr

Wetter: Erst Nebel, dann Wolken und Sonne

Heute nach möglichem Nebel oder Hochnebel noch zeitweise wolkig, doch meist trocken, später vermehrt Aufheiterungen, regional sonnig. In den nördlichen Landesteilen mitunter länger wolkig. Höchstwerte 5 Grad in Hörnum auf Sylt bis 9 Grad in Norderstedt, vereinzelt leicht darüber. Schwacher, an der See auch mäßiger nördlicher bis östlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 06:00 Uhr

