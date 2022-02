Stand: 26.02.2022 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Demos gegen Ukraine-Krieg in SH

Landesweit wollen heute Menschen in Schleswig-Holstein auf die Straßen gehen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Kundgebungen sind unter anderem in Kiel, Itzehoe und Preetz geplant. Allein in der Landeshauptstadt rechnen die Veranstalter mit mehr als 1.000 Teilnehmern, die sich für Frieden und die Menschen in der Ukraine versammeln wollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 08:00 Uhr

Serienräuber aus Kiel gefasst

Nach zehn Überfällen in Kiel und Umgebung hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft konnte der 35-Jährige nach Zeugenhinweisen in einer Wohnung in der Landeshauptstadt festgenommen werden. Nach ihm war öffentlich mit einem Bild und seinen Namen gefahndet worden. Der Mann soll unter anderem sechs Tankstellen und einen Discounter überfallen haben. Dabei erbeutete er insgesamt mehr als 1.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 11:00 Uhr

Marine entsendet Spionageschiff aus Eckernförde

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine erreichen nun auch die Marine in Schleswig-Holstein. Vom Stützpunkt Eckernförde aus sticht heute die "Alster" in die Ostsee, um die Aktivitäten Russlands zu beobachten. Die Deutsche Marine verstärkt mit dem Flottendienstboot nach eigenen Worten die NATO-Nordflanke in der Ostsee. Die Marine, Bundeswehr und das gesamte Bündnis brauchten jetzt ein gesichertes Lagebild, erklärte der Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack. Die "Alster" könne Telefonate und Funk abhören, U-Boote orten oder aber ganze Landstriche optisch untersuchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 08:00 Uhr

In Büsum eröffnet ein neues Meerwasser-Schwimmbad

Nach über zwei Jahren Bauzeit wird am Mittag ein Meerwasser-Schwimmbad in Büsum eröffnet. Das "Meerzeit Büsum Wellenbad und Spa" steht direkt am Hauptstrand der Stadt. Das Land hat die 22 Millionen Euro teure Modernisierung mit 13,5 Millionen Euro unterstützt. Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje sieht sich für die kommenden Jahre im Tourismusbereich nun gut aufgestellt. Mit Hilfe des Landes sei der Ort als ganzjähriges Urlaubsziel fit gemacht worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 11:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 883,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.777 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 25.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 883,2 (Vortag: 877,3). Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.646,8. Den niedrigsten Wert meldete der Kreis Plön mit 567,4. Sieben neue Todesfälle wurden gemeldet. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 348 Menschen (+9) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 39 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-2), 25 von ihnen müssen beatmet werden (+2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert bei Hannover 96 mit 0:2

Holstein Kiel patzte in der 2. Fußball-Bundesliga nach der Pleite gegen den KSC erneut. Die "Störche" verloren am Freitagabend bei Hannover mit 0:2. Kiel ist mit 31 Punkten derzeit Tabellenzwölfter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 08:00 Uhr

Wetter: viel Sonne und trocken

Heute gibt es überall viel Sonne, hin und wieder ein paar Quellwolken oder lockere Wolkenfelder. Insgesamt bleibt es trocken bei Höchstwerten von 6 Grad in Heiligenhafen bis 9 Grad in Silberstedt. Der Wind weht nur schwach aus nördlichen, später unterschiedlichen Richtungen. Am Abend liegen die Werte bei 3 Grad in Lütjenburg bis 6 Grad in Hennstedt. In der Nacht sternenklar und trocken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2022 08:00 Uhr

