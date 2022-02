Stand: 25.02.2022 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ukraine: SH bereitet sich auf Folgen des Krieges vor

Nach dem russischen Angriff in der Ukraine bereitet sich auch Schleswig-Holstein auf mögliche russische Cyberangriffe und andere Auswirkungen auf das Land vor. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach im Landtag von einer absehbar schwierigen Lage für Deutschland. Es gehe um mögliche Cyberangriffe auf Energieversorger, Migrationsbewegungen, Desinformation und den Schutz der kritischen Infrastruktur. Polizei und Verfassungsschutz richten laut Günther Meldeketten zum Bund ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 06:00 Uhr

Kieler Politikwissenschaftler zu Ukraine: Deutschland hat Fehler gemacht

Der Kieler Politikwissenschaftler Joachim Krause ist der Ansicht, dass der jetzige Krieg in der Ukraine hätte verhindert werden können. Zumindest die Bundesregierung und die französische Regierung haben ihm zufolge viel zu lange nach der Krim-Krise 2014 eine Beschwichtigungs- und Anbiederungspolitik an Russland betrieben. "Wir hätten in dieser Zeit sehr viel machen können, um das Risikokalkül Russlands zu beeinflussen. Und das ist nicht geschehen", sagte Krause in einem Interview mit NDR Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 06:00 Uhr

Ukrainer in SH: Touristenvisum wird voraussichtlich gelockert

Ukrainer, die sich gegenwärtig mit einem Touristenvisum in Schleswig-Holstein aufhalten, können voraussichtlich bis auf Weiteres im Land bleiben. Das hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in Aussicht gestellt. Maximal 90 Tage Aufenthalt in Deutschland sind für Ukrainer bisher mit einem Touristenvisum möglich. Gleichzeitig bereitet sich Schleswig-Holstein auf Fluchtbewegungen vor. Die Landesunterkünfte in Neumünster, Boostedt, Rendsburg und Bad Segeberg stehen bereit.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 08:00 Uhr

Synode bewilligt 15.000 Euro Soforthilfe für die Ukraine

Die Synode der Nordkirche hat am Donnerstagabend kurzfristig 15.000 Euro für die Soforthilfe der Diakonie Katastrophenhilfe bewilligt. Damit solle Akuthilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine ermöglicht werden, sagte eine Kirchensprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 877,3

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.770 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 24.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 877,3 (Vortag: 849,2). Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.725,4. Den niedrigsten Wert meldete der Kreis Pinneberg mit 572,1. Neun neue Todesfälle wurden gemeldet. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 339 Menschen (-18) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 41 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-1), 23 von ihnen müssen beatmet werden (-2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 08:00 Uhr

Vollsperrung auf der A7 ab Freitagabend

Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, wird die Autobahn 7 zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld komplett gesperrt. Der Grund sind nach Angaben der Autobahn GmbH Bauarbeiten. Wer von Schleswig-Holstein am Wochenende zum Beispiel nach Niedersachen fahren will, sollte an der Anschlussstelle Neumünster von der A7 auf die B205 abfahren und über die A21 und A1 weiter ausweichen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 08:00 Uhr

Handball: Flensburg verliert gegen Paris Saint-Germain

Die SG Flensburg-Handewitt hat die siebte Niederlage in der Vorrunde der Handball-Champions-League kassiert. Die Mannschaft verlor beim französischen Meister Paris Saint-Germain mit 30:33. In der Tabelle bleiben die Flensburger auf Platz fünf, die ersten sechs Teams ziehen ins Achtelfinale ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 08:00 Uhr

Wetter: Regen und Wind bestimmen den Tag

Vormittags fällt in Schleswig-Holstein immer wieder Regen, und auch nachmittags sieht es nicht viel besser aus. Die Sonne zeigt sich nur selten. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad in Plön und Wittdün auf Amrum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2022 08:00 Uhr

