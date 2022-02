Stand: 23.02.2022 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag debattiert über Corona-Kurs: Lockerungen und Schulen im Fokus

Der Schleswig-Holsteinische Landtag debattiert heute über die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie. Bis zum 20. März sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen fallen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird in einer Regierungserklärung im Landtag den weiteren Kurs für Schleswig-Holstein erläutern. Die Jamaika-Fraktionen begrüßen den geplanten Öffnungskurs, die SPD ist etwas verhaltener und SSW und AfD gehen die Öffnungsschritte nicht schnell genug. Der Landtag nimmt außerdem erneut die Lage in den Schulen im Land in den Blick. Die SPD möchte von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wissen, wie der aktuelle Stand der Unterrichtung abseits des Präsenzunterrichts aussieht, wenn Schüler in Isolation, Quarantäne oder aus Vorsichtsgründen beurlaubt sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 06:00 Uhr

Prozess um Bluttaten von Dänischenhagen und Kiel beginnt

Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess um den dreifachen Mord von Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. Angeklagt ist Hartmut F., ein Zahnarzt aus Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der Waffenliebhaber soll im Mai 2021 seine von ihm getrennt lebende 43-jährige Ehefrau und zwei weitere Männer erschossen haben. Hinterbliebene sehen Nachlässigkeiten bei Aufsichtsbehörden und Polizei - die Taten hätten sich angedeutet. Nach NDR Schleswig-Holstein Informationen gab es bereits ein gutes halbes Jahr vor der Tat anonyme Hinweise. Von der Polizeidirektion Kiel heißt es, die Hinweise des anonymen Absenders seien ernst genommen und alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz wieder über 800

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.564 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 22.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 804,3 (Vortag: 770,4). Die höchste regionale Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.599. Den niedrigsten Wert meldete der Kreis Pinneberg mit 537,1 (Vortag: 498,9). Sechs neue Todesfälle wurden gemeldet. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 340 Menschen (-13) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 41 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-8), 28 von ihnen müssen beatmet werden (-3). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 06:00 Uhr

Heide: Feuer in Brandruine von Mehrfamilienhaus

In Heide brennt aktuell der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Heistedter Straße. Nach Angaben der Leitstelle sind knapp 60 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert. Vor zwei Tagen hatte es in dem betroffenen Haus schon einmal gebrannt. Deshalb waren auch keine Menschen mehr in der Brandruine und es wurde bislang niemand verletzt. Warum dort erneut ein Feuer ausbrach, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 06:00 Uhr

Sanktionen gegen Russland: Wirtschaft in SH in Sorge

Nach der russischen Aggression in der Ost-Ukraine und scharfen Sanktionen der EU-Staaten gegen Russland haben der Unternehmensverband Nord (UV Nord) und die IHK Schleswig-Holstein mit Sorge reagiert. Was passiere, sei absolutes Gift für die wirtschaftliche Erholung in Norddeutschland, so UV-Nord-Hauptgeschäftsführer Michael Thomas Fröhlich. Corona stecke allen noch in den Knochen. Laut IHK gibt es etwa 250 schleswig-holsteinische Firmen, die in Russland Geschäfte machen. Viele werden sich nach Auffassung der IHK aus Russland zurückziehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 20:00 Uhr

Heinold fordert Distanzierung der SPD von Schröder

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Monika Heinold, hat nach der russischen Aggression in der Ost-Ukraine eine Distanzierung der SPD von Altkanzler Gerhard Schröder gefordert. Die SPD müsse ihn auffordern, aus der Partei auszutreten, sagte Heinold. Ein ehemaliger Bundeskanzler könne nicht für diejenigen arbeiten, die Völkerrecht brechen. Zudem müsse Schröder von sich aus alle Tätigkeiten als Alt-Bundeskanzler niederlegen und auf entsprechende Auftritte verzichten. Nach Ansicht der Anti-Korruptionsorganisation Transparency ist Schröder als Lobbyist des russischen Energieriesen Gazprom tätig. Schröder bezeichnet seine Tätigkeiten bislang als Privatsache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 19:00 Uhr

German Naval Yards will Schiffe mit alternativen Antrieben bauen

Die Kieler Werft German Naval Yards hat am Dienstag bekannt gegeben, künftig neben Marine-Schiffen auch Schiffe mit alternativen Antrieben wie Methanol bauen zu wollen. Man sei bereits in Gesprächen mit Endkunden und Investoren. Neu-Geschäftsführer Rino Brugge wünscht sich Unterstützung vom Land. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) schloss das nicht aus. Er brachte dazu auch mögliche Bürgschaften des Landes ins Spiel, wenn die Voraussetzungen stimmten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 19:30 Uhr

Neuer Impfstoff Novavax: Start in SH ab Sonnabend geplant

Corona-Impfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax sollen in Schleswig-Holstein von Sonnabend (26.2.) an möglich sein. Voraussetzung sei, dass Novavax rechtzeitig geliefert werde, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Dienstag mit. Geplant seien zunächst "open-house"-Impfangebote in den Impfstellen des Landes. Später sind dann auch Termine buchbar - von Donnerstag an (gegen 10 Uhr) können sie über www.impfen-sh.de gebucht werden - erste buchbare Termine werden für den 2. März eingestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 17:00 Uhr

Wetter

Heute nach möglichem Frühnebel regional noch wolkige Phasen, doch weitgehend trocken, allenfalls vereinzelt schwache Schauer möglich. Im Verlauf trockener Wechsel von Sonne und Wolken, später von der Westküste her gebietsweise auch länger sonnig. Höchstwerte 8 Grad in Burg auf Fehmarn bis 11 Grad in Glinde. Mäßiger, an den Küsten frischer, dort in Böen starker bis stürmischer, von Nordwest auf Südwest drehender Wind, später im Binnenland abschwächend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 17:00 Uhr

