Stand: 22.02.2022 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Kita-Eltern und Träger kritisieren Testpflicht

Viele Eltern kritisieren die verpflichtenden Selbsttests, die sie selbst seit zweieinhalb Wochen machen müssen, wenn sie ihre Kinder in die Kita schicken wollen. Sozialminister Heiner Garg (FDP) hatte sich von der Maßnahme ein höheres Schutzniveau in den Kindertagesstätten versprochen. Doch dass dieser zusätzliche Schutz erreicht werden konnte, bezweifeln die Landeselternvertretung der Kitas sowie der Verband evangelischer Kitas. Dessen Sprecher Carsten Höhn verwies auf viele Neuinfektionen und sagte: "Wir hätten es eher begrüßt, wenn das Land die ursprünglich für Kinder vorgesehenen Testkapazitäten um die Elterntests lediglich ergänzt und nicht ersetzt hätte." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 06:00 Uhr

Nach Tiefs jetzt viel Hochwasser

Nach "Zeynep" und "Antonia" sind zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten. So lief das Wasser an der Lecker Au bis zum frühen Montagabend an vielen Stellen über den durchweichten Binnendeich. Soholmer Au, Treene, Eider, Bramau, Krückau, Trave und Bille treten derzeit ebenfalls an einigen Stellen über die Ufer oder haben sehr hohe Pegelstände. Der Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel hofft nun, dass die Abflüsse zur Nordsee mit dem nachlassenden Regen allmählich wieder etwas länger geöffnet können.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 10:00 Uhr

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Überlebende aus Israel soll berichten

Im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof soll heute eine Überlebende des KZ berichten. Die 97 Jahre alte Nebenklägerin Magda Rosenbaum stammt nach Angaben ihres Anwalts aus Ungarn. Im Sommer 1944 sei sie zunächst nach Auschwitz und dann nach Stutthof bei Danzig gebracht worden. Sie überlebte das Lager gemeinsam mit einer Schwester. Das Landgericht Itzehoe will die heute in Israel lebende Zeugin per Videoschalte anhören. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 15:00 Uhr

22.2.22: Kirchen bieten Trauung "to go" an

Heute, am Dienstag, den 22.2.22, laden Kirchen in Flensburg, Lübeck sowie Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) frisch standesamtlich Verheiratete und langjährige Ehepaare dazu ein, sich spontan kirchlich trauen oder segnen zu lassen. Dafür genügt es, die standesamtliche Urkunde mitzubringen. Der Rest wird persönlich vor Ort besprochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 15:00 Uhr

Viele Pastoren haben Regime in der NS-Zeit unterstützt

Zur Zeit des Dritten Reiches hat die Mehrzahl der schleswig-holsteinischen Pastoren mit den NS-Machthabern sympathisiert, im Sinne der NS-Ideologie mit ihnen zusammengearbeitet und damit das Regime unterstützt. Das zeigt die Arbeit eines jungen Historikers von der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel. Widerstand, so der Forscher Helge-Fabien Hertz, haben nur sehr wenige geleistet - obwohl sie unter dem Schutz der Kirche nichts zu befürchten hatten. Der Doktorvater von Hertz spricht von einem "Meilenstein der Kirchengeschichtsforschung in Deutschland". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.02.2022 19:30 Uhr

Inzidenz sinkt leicht auf 770,4

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 3.522 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 770,4. Die höchste Inzidenz hat nach wie vor die Stadt Flensburg mit 1.503,3, danach kommt der Kreis Dithmarschen mit einem Wert von 969,6. Den niedrigsten Wert gibt es in den Kreisen Plön mit 405,1 und Pinneberg mit 498,9. Die Hospitalisierungsrate stieg auf 6,22. Aktuell werden 353 Covid-Patienten in Schleswig-Holstein im Krankenhaus behandelt, 49 davon intensiv. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst freundlich, dann Regen

Heute ist es nach Nebel freundlich, zeitweise scheint die Sonne. Zunächst ist es trocken. Nachmittags verdichten sich von Westen her die Wolken und es breitet sich Regen aus. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Flensburg und 8 Grad in Mölln. Der Wind weht anfangs mäßig aus Nordwestwind. Später gibt es mäßigen bis frischen, an der Nordsee starken und auf Südwest drehenden Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2022 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2022 | 06:00 Uhr