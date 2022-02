Stand: 21.02.2022 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

"Antonia" sorgt für Zugverspätungen

Nach dem stürmischen Wochenende laufen vielerorts in Schleswig-Holstein die Aufräumarbeiten. Die Fehmarnsundbrücke ist zurzeit gesperrt, weil ein Lkw laut Leitstelle mit zu wenig Ladung unterwegs war, umgeweht wurde und quer auf die Fahrbahn stürzte. Die Bahn kündigte auf ihrer Internetseite an, dass zahlreiche Verbindungen im Fern-, aber auch Regionalverkehr heute Morgen ausfallen bzw. verspätet sind. Mit sogenannten Erkundungsfahrten soll sicher gestellt werden, dass die Gleise frei und unbeschädigt sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.02.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz geht leicht zurück

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein bei etwa 762. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag. Laut Landesmeldestelle wurden Stand gestern Abend 1.049 Corona-Neuinfektionen registriert. Bundesweit meldete das Robert Koch-Institut 73.867 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.02.2022 06:30 Uhr

Deiche haben "Zeynep" gut überstanden

Die Deiche in Schleswig-Holstein haben dem Orkan "Zeynep" gut standgehalten. Der Sturm habe gezeigt, dass sich die Anstrengungen des Landes für den Küstenschutz auszahlten, sagte die Direktorin des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, Birgit Matelski. Doch sei es an den sandigen Küsten zu Vor- und Randdünenabbrüchen gekommen, berichtete der Landesbetrieb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.02.2022 06:00 Uhr

Stichwahl in Ratzeburg nötig

Bei der Bürgermeisterwahl in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) hat kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht. Zwei der fünf Männer treten deshalb im März zur Stichwahl an. Eckhard Graf hatte im ersten Wahlgang 46,6 Prozent der Stimmen erreicht. Volker Barczynski bekam 26,1 Prozent. Beide sind parteilos. Ex-Bürgermeister Gunnar Koech war im August 2021 nach Unstimmigkeiten mit der Stadtvertretung abgewählt worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.02.2022 05:30 Uhr

Siege für THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt

Beide Vereine aus Schleswig-Holstein konnten ihre Sonntagsspiele in der Handball-Bundesliga für sich entscheiden. Der THW Kiel gewann mit 29:26 bei der TSV Hannover-Burgdorf, die SG Flensburg-Handewitt mit 30:26 beim HC Erlangen. Tabellenführer bleibt der SC Magdeburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.02.2022 05:30 Uhr

Holstein Kiel II ist Meister der Nord-Staffel

Holstein Kiel II ist Meister der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord. Am letzten Spieltag kamen die Jungstörche am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten Teutonia 05 Ottensen zu einem 3:0-Erfolg. Die Tore erzielten die beiden Profi-Leihgaben Nico Carrera und Ahmet Arslan (2). Vizemeister ist Weiche Flensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 17:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, Graupel möglich

Heute gibt es weiterhin viele Wolken und nur kurze Auflockerungen, selten etwas Sonne und weitere Schauer, bis zur Mittagszeit noch mit Schnee oder Graupel vermischt. Zum Abend hin wird es von der dänischen Grenze her etwas freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Lübeck bis 7 Grad auf Föhr. Dazu weht ein frischer bis starker Südwest-, später Nordwestwind mit stürmischen Böen, an der Nordsee und bei Schauern auch Sturmböen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 3 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 6 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland).

