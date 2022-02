Stand: 20.02.2022 11:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Orkan "Zeynep": Viele Züge fahren wieder

Nachdem Orkan "Zeynep" auch Schleswig-Holstein durchgerüttelt hat, geht das Aufräumen weiter. Der Zugverkehr rollt wieder an. Die Regionalbahnen der Deutschen Bahn, der Nordbahn und der AKN fahren zum großen Teil wieder. Zugausfälle und Verspätungen sind allerdings nach wie vor für sämtliche Strecken nicht auszuschließen. Auch viele Fähren fahren wieder. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 10:00 Uhr

Ratzeburger wählen neuen Bürgermeister

Mehr als 11.700 Wahlberechtigte in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) wählen heute einen neuen Bürgermeister. Fünf Kandidaten haben sich dafür zur Wahl gestellt. Die Wahllokale in den zwölf Wahlbezirken haben von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Ergebnis der Wahl kann danach auf der Webseite der Stadt Ratzeburg unter www.ratzeburg.de abgerufen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 18:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein kaum verändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich seit einer Woche kaum verändert. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Sonnabend bei 767,4 (Vortag: 768,2). Am Sonnabend zuvor hatte der Wert bei 758,6 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel (Stand: 19.2.) weiter hervorgeht, wurden am Sonnabend 1.899 Corona-Neuinfektionen registriert. Eine Woche zuvor waren es 1.403. Schleswig-Holstein bleibt das Bundesland mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Bundesweit lag diese am Sonnabend bei 1.350,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 08:00 Uhr

Nord-Grüne entscheiden über Programm zur Landtagswahl

Die Grünen beraten zur Stunde abschließend über ihr Programm zur Landtagswahl am 8. Mai. Zum Auftakt der zweitägigen Beratungen hatten sie am Sonnabend das Ziel bekräftigt, stärkste Kraft zu werden. Spitzenkandidatin Monika Heinold will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ablösen. Im Zentrum des Programms steht der Klimaschutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 10:00 Uhr

Vier Verletzte bei Brand eines Gasthofs in Rendsburg-Eckernförde

Vier Menschen sind bei einem Feuer in einem Gasthof in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Flammen am Sonnabend im Wohnbereich des derzeit geschlossenen Betriebs schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Menschen seien mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht worden, zwei weitere Personen seien vor Ort versorgt worden. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Feuerwehr war mit rund 90 Kräften im Einsatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 13:00 Uhr

Auto schlittert auf Fehmarnsundbrücke - zwei Verletzte

Auf der Fehmarnsundbrücke ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto auf eine Fahrstreifentrennung gefahren, auf die Seite gekippt und erst nach 100 Metern zum Stehen gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer auf der Brücke geblendet worden. Dann sei das Auto mit dem Vorderrad auf die Beton-Poller aufgefahren und anschließend weitergeschlittert. Der Fahrer sei mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht worden, seine Mitfahrerin erlitt Hautabschürfungen und Prellungen und kam ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik. Ein fünf Jahre altes Kind sei unverletzt geblieben und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das Auto wurde abgeschleppt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 12:00 Uhr

AfD-Parteitag: Parteiprogramm und Kritik an Flüchtlingspolitik

Im Blick auf die Landtagswahl hat die AfD die Flüchtlings-, Europa- und Corona-Politik von Bund und Ländern kritisiert. Die Freiheit sei durch überzogene Regierungsmaßnahmen bedroht, heißt es in einem Leitantrag zum 45-seitigen Wahlprogramm. Etwa 60 AfD-Mitglieder diskutierten am Sonnabend auf ihrem Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) über 62 Änderungsanträge zum Wahlprogramm der Partei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2022 17:00 Uhr

Das Wetter: Es bleibt stürmisch

Heute Nachmittag ist es meist dicht bewölkt. Teils regnet es kräftig. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 bis 10 Grad. Es gibt stürmische Böen, an der Küste auch Sturmböen. In der Nacht ist es wolkig und es kommen Schauer herunter, teils mit Schnee oder Graupel. Es ist stürmisch mit Sturmböen, an der Nordsee gibt es nachts auch orkanartige Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2022 08:00 Uhr

