Orkantief "Zeynep" bringt Böen bis 154 km/h nach SH

Orkan "Zeynep" hat Schleswig-Holstein am Freitagabend erreicht - zeitweise wurde es gefährlich. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde fielen etliche Bäume um und Teile von Gebäuden lösten sich. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen im Land zählten bis Samstagvormittag mehr als 2.300 Einsätze. Meist blieb es bei Sachschäden, schwerer verletzt wurde nach Angaben der Leitstellen niemand. Die ersten Regionalzüge im Land sind am Samstagvormittag wieder gefahren. Es gibt aber nach wie vor starken Einschränkungen bei Deutscher Bahn, Nordbahn und AKN. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2022 10:00 Uhr

Ab heute neue Corona-Regeln: Kontaktbeschränkungen fallen weg

In Schleswig-Holstein gelten ab heute neue Corona-Auflagen. Wenn sämtliche Teilnehmer eines privaten Treffens geimpft oder genesen sind, fallen alle Beschränkungen weg - auch bei Restaurantbesuchen. Das geht aus der neuen Landesverordnung hervor. Bislang galt, dass sich maximal zehn Personen treffen dürfen. Sind Ungeimpfte dabei, gilt nun eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Bisher waren diese Treffen auf den eigenen Haushalt plus zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2022 09:00 Uhr

Grüne in SH wollen Programm zur Landtagswahl beschließen

Die Grünen in Schleswig-Holstein beraten heute und morgen auf einem digitalen Parteitag über ihren Programmentwurf für die Landtagswahl. Auf mehr als 150 Seiten sind dort die Ideen für die Zukunft Schleswig-Holsteins beschrieben. Im Vorfeld des Parteitages gab es Hunderte Änderungsanträge. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2022 09:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 768,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.621 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 18.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 768,2 (Vortag: 754,1). Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.346,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 289.030. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.073. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Es bleibt stürmisch

Auch nach Orkantief "Zeynep" bleibt es sehr windig bis stürmisch. Anfangs gibt es frischen bis starken Westwind mit Sturmböen, teils auch mit schweren Sturm. An der Ostsee werden auch orkanartige Böen erwartet. Im Tagesverlauf schwächen die sich etwas ab. Am Abend kommen dann aber weitere stürmische Böen im Binnenland und Sturmböen an der See hinzu. Neben Schauern gibt es auch trockene Phasen mit einigen Auflockerungen. Zum späteren Abend hin kommen von der Nordsee her wieder dichtere Wolken und neuer Regen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Glücksburg und bei 8 Grad in Lauenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2022 18:00 Uhr

