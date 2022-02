Stand: 18.02.2022 07:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Heider SV entlässt Trainer Beiroth

Fußball-Regionalligist Heider SV hat sich von Trainer Sven Beiroth getrennt. Grund ist nach Angaben des Vereins die Niederlagen-Serie des Heider SV. Nach Angaben eines Sprechers habe der Verein dem bisherigen Trainer trotzdem viel zu verdanken. Aufgrund des letzten Tabellenplatzes sei die Freistellung aber ein letzter Notnagel um den Abstieg zu verhindern. Sven Beiroth war seit 2014 Trainer der Mannschaft und hatte 2019 den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Nachfolger wird der bisherige Co-Trainer Markus Wichmann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2022 08:30 Uhr

Neuer Sturm in Schleswig-Holstein erwartet

Nach Sturmtief "Ylenia" kommt heute voraussichtlich ein Orkan auf Schleswig-Holstein zu. Bereits am frühen Nachmittag wird "Zeynep"nach Angaben von WetterWelt-Experte Sebastian Wache mit einer hohen Zuggeschwindigkeit auf die Nordseeküste treffen. Wegen der häufigeren Orkanböen im Flach- und Binnenland dürfte das Sturmtief demnach nochmals gefährlicher werden als "Ylenia". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2022 07:00 Uhr

Gleichbleibende Freiwilligen-Zahl in SH

Die Mitgliedszahlen bei Freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk bleiben trotz Pandemie stabil. Das teilten beide Landesverbände auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Etwa 3.500 Menschen haben sich Ende des vergangenen Jahres zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk in Schleswig-Holstein engagiert. Nach einem leichten Rückgang in 2020 sind das ähnlich viele wie vor der Pandemie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2022 06:30 Uhr

Hoher Schaden nach Feuer im Kreis Rendsburg-Eckernförde

In der Nacht hatte es in einem Einfamilienhaus in Sehestedt gebrannt. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. Die Flammen hatten sich aus unbekannten Gründen über einen angebauten Carport ins Dachgeschoss des Gebäudes ausgebreitet. 120 Helfer waren mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2022 06:30 Uhr

Inzidenz in SH kaum verändert - sieben neue Todesfälle

Die Corona-Wochen-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiterhin etwa gleichbleibend. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 754,1 - nach 749,7 am Mittwoch. Seit Sonnabend pendelt der Wert in dieser Größenordnung. Es gab laut Landesmeldestelle in Kiel sieben weitere Corona-Todesfälle - die Zahl stieg damit auf 2.068. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen bei 1385,1. Schleswig-Holstein ist laut den RKI-Zahlen weiter das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Am Donnerstag wurden im Land 4.105 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor hatte der Wert in fast gleicher Höhe gelegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2022 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt gegen Elverum

Der THW Kiel hat den siebten Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefeiert. Der deutsche Rekordmeister setzte sich dank der entscheidenden Parade von Torhüter Niklas Landin mit 31:30 (14:15) beim norwegischen Titelträger Elverum HB durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2022 06:00 Uhr

