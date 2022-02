Stand: 17.02.2022 07:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Orkantief "Ylenia": Schäden und Verkehrsbehinderungen

Mehr als 400 Mal mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht sturmbedingt ausrücken. Nach Angaben der Leitstellen ging es hauptsächlich um umgestürzter Bäume, Verkehrsschilder oder Baustellenabsperrungen. Einige Menschen sollen leicht verletzt worden sein, als sie mit ihrem Auto in umgestürzte Bäume gefahren sind. Der Fahrer eines Lkw ist in der Nacht von der L124 zwischen Siek und Großensee im Kreis Stormarn mit seinem 40-Tonner vermutlich vom Wind in den Graben gedrückt worden. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Behinderungen gibt es auch auf der Schiene: Die Bahn teilte mit, dass es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann. Auch viele Fähren fahren nicht oder nur eingeschränkt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2022 06:00 Uhr

Batterie-Forschungszentrum soll in Itzehoe entstehen

Schleswig-Holstein will die Forschung und Entwicklung in Sachen Batterie-Produktion in Itzehoe voranbringen. Dafür startet dort das Forschungszentrum für angewandte Batterietechnologie, kurz FAB SH. Auf einer 3.000 Quadratmeter großen Fläche gegenüber des Frauenhofer Instituts in Itzehoe entstehen Labore und Büros für 30 Mitarbeiter. Umbau und Einrichtung sollen rund 10 Millionen Euro kosten, wovon das Land rund 5,5 Millionen Euro trägt. FAB SH soll Batteriespeicher für maritime, stationäre oder medizin-technische Anwendungen entwickeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2022 10:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 749,7

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.065 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 15.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 749,7 (Vortag: 755,6). Die höchste Inzidenz hat Flensburg mit 1.217,6. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.061. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2022 08:00 Uhr

Wetter: Orkanböen bis zum Abend möglich

Das Orkantief "Ylenia" zieht über Schleswig-Holstein hinweg. Bis zum Abend gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen mit bis zu 120 km/h. Dabei ist es heute stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern. Es gibt aber auch trockene Phasen mit Auflockerungen. In Nordfriesland, vor allem zur Nordsee hin, im Tagesverlauf etwas mehr Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Grömitz bis 8 Grad in Tornesch. Zum Nachmittagshochwasser an der Elbe und Nordsee Gefahr einer Sturmflut. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2022 06:00 Uhr

