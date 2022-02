Stand: 15.02.2022 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Imland Klinik Eckernförde: Aus für Geburtsstation

Die Imland Klinik in Eckernförde wird in Zukunft nur noch eine Notfall-Ambulanz mit einer psychiatrischen Station, Altersmedizin und einer Inneren Abteilung haben. Dafür hat gestern der Kreistag gestimmt. Damit ist auch das Aus für die Geburtenstation besiegelt. Mehr als eineinhalb Stunden hatte der Kreistag über die Zukunft der Klinik debattiert. Das öffentliche Interesse war groß - mehrmals brach der Live-Stream ins Internet zusammen, weil es zu viele Nutzer gab. Am Ende stimmten 34 Kreistagsmitglieder für das sogenannte Szenario fünf, 24 waren dagegen und eine Person enthielt sich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 07:00 Uhr

Heute Warnstreik im Busverkehr

Im kommunalen Busgewerbe von Schleswig-Holsteinwird heute gestreikt. Deshalb bleiben in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck die meisten Busse im Depot. Nur die Fahrzeuge privater oder kommunaler Busunternehmen aus dem Umland der kreisfreien Städte sollen fahren. Das sind beispielsweise Autokraft, Fördebus und die Verkehrsbetriebe des Kreises Plön. Der Warnstreik wirkt sich vielerorts auch auf den Schulbusverkehr aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 07:00 Uhr

Prozess gegen Ex-KZ-Sekretärin: Gericht will Überlebenden aus Israel hören

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute einen Überlebenden des Lagers bei Danzig hören. Der heute 93 Jahre alte Nebenkläger Abraham Koryski lebt in Israel und soll per Videoschalte aussagen. Angeklagt ist die 96 Jahre alte Irmgard F.. Sie soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 17:00 Uhr

VHS-Kursleiter in SH dringend gesucht

Den Volkshochschulen in SH fehlen Kursleiterinnen und Kursleiter - vor allem in den Bereichen Gesundheitsprävention und Sport wie Yoga und Pilates, aber auch für Sprachkurse und Schulabschluss-Vorbereitungskurse. In der Pandemie-Zwangspause hätten sich viele ältere Kursleiterinnen und Kursleiter entschieden aufzuhören, so der Sprecher des VHS-Landesverbandes. Ein weiteres Problem seien die niedrigen Honorare, sagt Inga Feldmann, Leiterin der VHS in Preetz. Für einen für VHS-Verhältnisse gut bezahlten Integrationskurs bekämen die Kursleiterinnen -und Kursleiter 41 Euro pro Stunde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 07:00 Uhr

Freispruch im Prozess um Mord auf Reiterhof

Im Prozess um den Mord auf dem Reiterhof Eulenhof in Quickborn ist der Angeklagte am Montagabend freigesprochen worden. Aus Mangel an Beweisen, wie der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung erklärte. Einen Freispruch hatten zuvor auch die Verteidigung sowie die Nebenklage gefordert. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslang. In einem Verhandlungsmarathon konnte dem 42-jährigen Mann nicht nachgewiesen werden, Ende Juni 2020 einen Geschäftspartner mit zwei Schüssen in den Hinterkopf heimtückisch getötet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 755,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.513 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 14.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 755,2 (Vortag: 752,6). Der Kreis Dithmarschen hat keine aktuellen Zahlen gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt elf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.054. Insgesamt 344 Menschen befinden sich in Zusammenhang mit der Infektion im Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 07:00 Uhr

Lübeck: Prozess um Mord an Ehefrau beginnt

Heute beginnt in Lübeck der Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann, der seine Ehefrau mit 28 Messerstichen getötet haben soll. Ihm wird vorgeworfen, die 23-Jährige im September in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg im Kreis Stormarn aus niederen Beweggründen getötet zu haben. Der Ehemann hatte sich nach Polizeiangaben zunächst ins Ausland absetzen wollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 06:30 Uhr

Vier Bewohner sterben nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Tarp

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) sind vier Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Es handele sich um zwei 86-jährige, eine 87-jährige und eine 95-jährige Person, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg am Montag mit. Die Todesfälle seien dem Kreis über das Wochenende gemeldet worden. Bei PCR-Tests von 86 Bewohnern sowie 87 Beschäftigten der Einrichtung wurden 65 Bewohner und 19 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Kreis bereits am Freitag mitgeteilt hatte. Nahezu alle sollen dreifach geimpft sein. Es wurde Quarantäne angeordnet sowie ein Betretungsverbot für das Seniorenheim bis zum 21. Februar ausgesprochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 18:30 Uhr

Wetter: Heute vor allem viele Wolken und Regen

Heute überwiegend stark bewölkt, zeit- und gebietsweise Schauer, daneben auch trockene Phasen mit etwas Sonne. Am Abend von Westen neuer Regen. Höchstwerte 6 Grad auf Föhr bis 9 Grad in Ratzeburg. Mäßiger bis frischer, an der See teils starker Wind aus Südwest, zum Teil mit stürmischen Böen, auf den Nordseeinseln auch Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 07:00 Uhr

