Stand: 14.02.2022 07:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zukunft der Imland-Kliniken im Fokus

Der Kreistag beschäftigt sich heute mit den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Geht es nach dem Willen der Geschäftsführung der Krankenhäuser, dann soll Eckernförde nur noch eine psychiatrische Station, eine Geriatrie sowie wochentags eine Notfall-Ambulanz bekommen. Gegen diesen Plan waren am Sonnabend rund 3.000 Menschen auf die Straße gegangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 07:30 Uhr

Wasserleiche in Trave entdeckt

In Lübeck-Schlutup haben Feuerwehr und Polizei gestern Nachmittag eine Leiche aus der Trave gezogen. Der leblose Körper war zuvor in Ufernähe an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen Mann. Die genaue Identität und sein Alter sind aber noch unklar. Auch zur Todesursache können die Ermittler noch nichts sagen. Die Leiche wird jetzt in der Rechtsmedizin untersucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 752,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 1.091 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 13.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 752,6 (Vortag: 758,6). Die Kreise Stormarn, Segeberg, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Plön haben aber teils seit drei Tagen keine aktuellen Zahlen gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt vier neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.043. 339 Menschen befinden sich in Zusammenhang mit der Infektion im Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 07:00 Uhr

Corona-Lockerungen in Sichtweite

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kann sich vorstellen, die Corona-Regeln bereits Anfang März zu lockern. Er sagte der Zeitung "Die Welt", dass die geltende Verordnung bei uns bis zum 2. März laufe. Für die Zeit danach würden in dieser Woche alle bisherigen Einschränkungen in den Blick genommen. Dabei geht es um die Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, Sport und die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Auch der Expertenrat der Bundesregierung hält Lockerungen in den kommenden Wochen für möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 06:00 Uhr

Prozess um Mord in Quickborn wird fortgesetzt

Der Prozess um den Reiterhof-Mord von Quickborn (Kreis Pinneberg) geht in die entscheidende Phase. Wenn keine neuen Beweisanträge gestellt werden, sollen vor dem Landgericht Itzehoe die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung gehalten werden. Laut Gericht wird einem 42-jährigen Mann vorgeworfen, Ende Juni 2020 einen Geschäftspartner heimtückisch getötet zu haben. Allerdings hatte die Schwurgerichtskammer am 4. Februar den Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 06:30 Uhr

Überschwemmung in Kiel

In Kiel hat am Abend die Fahrbahn im Bereich Bahnhofsstraße/Schwedendamm unter Wasser gestanden. Laut Polizei und Feuerwehr war dort die Pumpanlage an der Baustelle ausgefallen. Helfer sperrten die Straße und pumpten das Schmutzwasser von der Straße und aus Kellern. Dort stand das Wasser laut Feuerwehr bis zu 60 Zentimeter hoch. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz beendet – ein Elektriker hatte die Pumpanlage repariert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 06:00 Uhr

THW Kiel mit schwer erkämpftem Arbeitssieg gegen Bergischen HC

Der THW Kiel hat im Meisterschaftsrennen der Handball-Bundesliga einen schwer erkämpften Arbeitssieg eingefahren. Beim Bergischen HC gewannen die "Zebras" am Sonntag mit 26:24 (13:13). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.02.2022 06:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken und örtlich Regen

Heute ist es meist stark bewölkt. Von Nordfriesland zieht erst Regen herein, dann bleibt es bis zum Nachmittag meist trocken mit einzelnen Auflockerungen. Am Nachmittag kommen von der Nordsee aber wieder dichte Wolken und Schauer. Es bleibt sehr mild bei 8 Grad in Hörnum auf Sylt bis 13 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Der Wind weht mäßiger bis frisch, an den Küsten stark aus Südwest bis West. Dort sind auch stürmische Böen, auf den Inseln auch Sturmböen möglich. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 7 Grad auf Amrum und 10 Grad in Steinburg (Kreis Stormarn)

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2022 | 07:00 Uhr