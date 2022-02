Stand: 12.02.2022 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hebammen wollen in Eckernförde demonstrieren

Die Zukunft der Geburtenstation der Eckernförder Imland-Klinik ist ungewiss. Noch ist keine Entscheidung für den Standort gefallen. In Eckernförde wollen Menschen am Nachmittag mit einem Protestmarsch durch die Stadt für einen Erhalt des Krankenhauses demonstrieren. Es wird mit rund 1.000 Teilnehmern gerechnet. Los geht es 15 Uhr am Skaterpark, über die B76 hin zur Hafenspitze, wo gegen 17 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich rund um die Eckernförder Innenstadt am Nachmittag weiträumig zu umfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 09:00 Uhr

Brand eines Pizzalieferdienstes in Bredstedt

In der Nacht zum Sonnabend hat es in den Räumen eines Pizzalieferdienstes in Bredstedt im Kreis Nordfriesland gebrannt. Das Geschäft war in einem Mehrfamilienhaus untergebracht. Nacht Angaben der Polizei konnten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht werden. Durch das Feuer sei niemand verletzt worden. Die Ursache ist bislang unklar. Die Beamten schätzen den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 11:00 Uhr

Am Dienstag drohen Streiks im ÖPNV

Im Tarifkonflikt im kommunalen Busgewerbe hat die Gewerkschaft verdi einen Warnstreik in der nächsten Woche angekündigt. Am Dienstag sollen zahlreiche Busse in den Depots bleiben. Konkret sind die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg und die Stadtverkehre Neumünster und Lübeck vom Warnstreik der Gewerkschaft ver.di betroffen. Voraussichtlich werden am Dienstag nur private Busunternehmen, wie zum Beispiel Autokraft oder Fördebus in den kreisfreien Städten des Landes unterwegs sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00 Uhr

Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche

Die Verbaucherzentrale in Schleswig-Holstein warnt vor einer Betrugsmasche, bei der die Konten von Bankkunden leergeräumt werden, die überwiegend Online-Banking nutzen. Zunächst wird Schadsoftware in Email-Anhängen verschickt oder das Opfer wird auf andere Webseiten umgeleitet, damit die Täter Zugang und Passwörter fürs Online-Banking ausspähen können, erklärt die Verbraucherzentrale. Später rufen die Täter das Opfer an und geben sich als Mitarbeiter der Bank aus. Sie fragen dann die TAN für Überweisungen ab. Damit können sie das Konto leer räumen. In einem Fall waren es laut Verbraucherzentrale 60.000 Euro. Sie empfiehlt, TAN-Daten niemals weiterzugeben und unerlaubte Überweisungen schnell der Bank zu melden und anzuzeigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 11:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter - auf 791,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.225 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 11.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 791,6 (Vortag: 823,9). Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 1.337,8. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 266.174. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt zehn neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.039. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00

Holstein Kiel gewinnt torreiches Spiel in Aue

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue am Freitagabend mit 3:2 (2:0) gewonnen. Bartels brachte die Kieler bereits in der 18. Minute in Führung, das 2:0 war ein Eigentor von Aues Gonther. In der Schlussphase drehten die Gastgeber dann noch mal auf und glichen durch Tore in der 79. und 84. Minute noch mal aus. Den Schlusspunkte setzte dann Holstein-Spieler Wriedt in der 90. Minute. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ist seit sechs Spielen unbesiegt und steht auf dem zehnten Tabellenplatz. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 12.02.2022 08:00

Das Wetter: heute teils sonnig, später mehr Wolken aber trocken

Heute ist es phasenweise freundlich mit Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von der Nordsee her einige, zum Teil dichtere Wolkenfelder herein. Es bleibt dabei aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen in Großenbrode bei 4 Grad und in Wilster bei 6 Grad. An der Ostsee zunächst schwacher, tagsüber dann mäßiger, frischer Wind. An der Nordsee frischer bis starker südwestlicher bis südlicher Wind mit teils stürmischen Böen. Die Abendtemperaturen liegen bei 3 Grad in Hohn und 5 Grad in Westerland. | Sendedatum 12.02.2022 06:00 Uhr

