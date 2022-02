Stand: 11.02.2022 06:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Menschen nutzen Video-Sprechstunden

Viele Menschen in Schleswig-Holstein nutzen vermehrt Video-Sprechstunden. Nach Angaben der Krankenkasse Barmer ist die Zahl der Arzt-Patienten-Gespräche übers Internet im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 60 Prozent gestiegen. Im vierten Quartal 2019 - kurz vor der Corona-Pandemie - hatten nur zwei Ärzte Videosprechstunden über die Krankenkasse abgerechnet. Drei Monate später - kurz nach Beginn der Pandemie - waren es mehr als 250. Und ein Jahr später verdoppelte sich die Zahl der Gespräche im ersten Quartal 2021 auf fast 560. Neben Allgemeinmedizinern nutzen vor allem Psychotherapeuten die Möglichkeit, kontaktlos über Video und Internet mit ihren Patienten zu sprechen. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 09:00

Schleswig-Holstein verärgert über Hamburger Schlickpläne

Hamburgs Pläne für eine neue Elbschlickdeponie vor Scharhörn sorgen für Verärgerung bei der Landesregierung in Schleswig-Holstein. "Bislang ist eine Beeinträchtigung des Wattenmeers und seiner Anrainer durch eine Verbringung von Sedimenten nach Scharhörn nicht auszuschließen", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Hamburg solle den Ausschluss jeglicher Gefährdung "unseres gemeinsamen Weltnaturerbes" nachweisen. Die Hamburger Wirtschaftsbehörde hatte angekündigt, beim Ausbaggern der Elbe anfallenden Schlick vor Scharhörn zu verklappen. Die Hamburger Insel liegt im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer und ist Teil des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 12:00

Bodenkundler: SHs Böden lassen kaum Wasser durch

Dem Boden in Schleswig-Holstein geht es nicht gut. Nach den starken Regengüssen der vergangenen Wochen steht das Wasser auf vielen Feldern und versickert nicht in den Böden. Vor allem die landwirtschaftlich genutzten Böden in Schleswig-Holstein sind nicht mehr so durchlässig wie noch vor ein paar Jahrzehnten, erklärt der Bodenkundler Professor Rainer Horn. Den Oberboden könne man zwar noch umpflügen, so dass er wieder durchlässig werde. Das Problem sei der Unterboden, der zunehmend undurchlässiger werde. Um die Felder in Zukunft zu entlasten, müssen nach Einschätzung von Horn leichtere Fahrzeuge in der Landwirtschaft eingesetzt werden. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter - auf 823,9

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.107 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 10.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 823,9 (Vortag: 862,7). Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 1.435,5. 332 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit der Infektion im Krankenhaus. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.029. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 08:00

Handball-Bundesliga: THW Kiel siegt, Flensburg mit Remis

Ohne ihren positiv auf Corona getesteten Coach Filip Jicha hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga mit 42:29 in Stuttgart gewonnen. 22:11 führte der THW zur Pause und brachte die Partie im zweiten Durchgang locker nach Hause. Die SG Flensburg-Handewitt erlitt hingegen einen kleinen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla spielte bei der heimstarken HSG Wetzlar 29:29 (15:15). Damit haben die SG und der THW sechs Minuspunkte mehr auf dem Konto als Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 08:00

Corona-Regeln an Schulen in SH werden gelockert

Ab kommender Woche ist das Singen im Unterricht wieder erlaubt. Sollte ausreichend Abstand eingehalten werden können, darf die Maske abgenommen werden. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) angekündigt. Auch für den Sportunterricht kündigte sie Lockerungen an: Ab Montag ist wieder Unterricht nach Fachanforderung möglich. Unter Einhaltung der Hygieneregeln dürfen demnach fast alle Sport- und Bewegungsarten ausgeübt werden. Maskenpflicht und Testfrequenz bleiben aber weiter bestehen. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 06:00

Das Wetter: Schauer und Aufheiterung

Heute ist es abschnittsweise wolkig. Gebietsweise kommen Regenschauer herunter, teils mit Schnee und Graupel vermischt, vereinzelt gewittrig. Zum Mittag oder Nachmittag heitert es von der dänischen Grenze her auf. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Heiligenhafen und bei 7 Grad in Büchen. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 11.02.2022 06:00

