Kreis Segeberg interessant für Unternehmen

Gewerbeflächen im Kreis Segeberg sind bei Unternehmen besonders beliebt. Laut einem aktuellen Bericht der Metropolregion Hamburg wurden dort im Analysejahr 2020 so viele Flächen verkauft wie nirgendwo sonst. Gefragt ist der Kreis vor allem wegen seiner guten Anbindung an die A7. Der Bericht zeigt auch, dass schon jetzt wegen der geplanten Fehmarnbeltquerung die Nachfrage entlang der A1 steigt. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 06:00

Lübeck: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

In der Fackenburger Allee in Lübeck hat am Mittwochabend in einer Wohnung ein Fernsehschrank Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der Mann, der in der betroffenen Wohnung lebte, von der Feuerwehr gerettet werden. Die anderen zwölf Hausbewohner wurden vorübergehend evakuiert. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Wegen des Rauches ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner konnten in das Haus zurückkehren. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 06:00

Mehr sexualisierte Gewalt an Kindern von Kindern

Kinderschutzzentren und Präventions-Fachstellen erfassen immer mehr Fälle, in denen Kinder gegen andere Kinder sexualisiert gewalttätig werden. Häufig sind es demnach Grundschulkinder, die diese Taten verüben - auf dem Schulhof oder im Internet. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 08:00

Hemmingstedt: Kraftwerk der Raffinerie Heide läuft wieder

Das Kraftwerk der Raffinerie Heide in Hemmingstedt läuft wieder. Das hat die Unternehmensleitung mitgeteilt. Am vergangenen Wochenende war es durch einen technischen Defekt ausgefallen. Daraufhin musste das Kraftwerk komplett runtergefahren werden. Es versorgt die Raffinerie mit Dampf und Strom und die Gemeinden Lieth und Hemmingstedt mit Fernwärme. Wegen des Zwischenfalls blieben dort bis Montag die Heizungen kalt. Inzwischen sei der Wiederanfahrprozess gestartet, so die Unternehmensleitung weiter. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 08:00

Buchholz: RDC-Übernahme der NEG ist Chance

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sieht in der Übernahme der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft (NEG) in Niebüll (Kreis Nordfriesland) durch das amerikanische Unternehmen RDC eine Chance für mehr Wettbewerb. Über mögliche Auswirkungen für die Mitarbeiter und den Bahnbetrieb ist noch nichts bekannt. RDC hat die Übernahme noch nicht bestätigt. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 12:00

THW Kiel und SG Flensburg wollen SC Magdeburg abfangen

In der Handball Bundesliga starten der THW Kiel und die SG Flensburg Handewitt heute Abend in die zweite Saison-Hälfte. Beide Vereine wollen noch Spitzenreiter SC Magdeburg abfangen. Sechs Minuspunkte hat der THW, fünf die SG aktuell mehr auf der Soll-Seite gegenüber dem SC Magdeburg. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 08:00

Corona in SH: Fünf weitere Todesfälle binnen eines Tages

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt weiterhin, ist im Wochenvergleich aber um mehr als 30 gesunken. Am Mittwoch lag sie bei 862,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Am Dienstag hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 885,5 gelegen, am Mittwoch vergangener Woche bei 897,8. Binnen eines Tages wurden fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg damit auf 2025. Allein in dieser Woche wurden bisher 31 Todesfälle gemeldet. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 08:00

Das Wetter: Immer wieder Regen

Heute ist es längere Zeit stark bewölkt. Zeitweise regnet es - vor allem in den mittleren und südlichen Landesteilen. Mittags lockert es von Nordfriesland her auf, später sind aber wieder einzelne Regenschauer möglich. In den südlichen Landesteilen ist es länger wolkig. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Großenbrode und bei 8 Grad in Bad Oldesloe. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 10.02.2022 06:00

