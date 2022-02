Stand: 09.02.2022 07:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bei 885,5 - 317 Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am Dienstag bei 885,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Am Montag hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 868,9 gelegen, am Dienstag vergangener Woche bei 895,0. Binnen eines Tages wurden 14 weitere Corona-Todesfälle gemeldet - also vergleichsweise viele. 317 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern - am Dienstag zuvor waren es 341. Auf Intensivstationen lagen 44 Corona-Patienten; eine Woche zuvor waren es 45. Von ihnen werden derzeit 30 beatmet. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 08:00

Corona-Regeln: Ab heute im Einzelhandel kein 2G mehr

Die Kieler Landesregierung hat die Lockerung einiger Vorschriften der schleswig-holsteinischen Corona-Landesverordnung beschlossen. Im Einzelhandel gilt von heute an nur noch eine Maskenpflicht. Drinnen und draußen sind wieder Veranstaltungen vor mehr Zuschauern möglich. Darüber hinaus entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr. Für Proben und Veranstaltungen von Laienchören wird die 2G+-Regeln eingeführt, dafür entfällt die Maskenpflicht. Auch Blasorchester dürfen wieder musizieren. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Pläne von einem ersten Schritt in Richtung Normalität gesprochen und weitere Öffnungsschritte in Aussicht gestellt. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 06:00

THW-Helfer aus Norderstedt auf dem Weg nach Madagaskar

Nachdem am Wochenende der Tropenwirbelsturm Batsirai die Insel Madagaskar verwüstet hat, haben sich Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Norderstedt und Hamburg auf den Weg dorthin gemacht. Nach Angaben des Landesverbandes sollen sie sich gemeinsam mit anderen THW-Helfern aus ganz Deutschland vor Ort vor allem um die Trinkwasserversorgung kümmern. Die war nach dem Sturm teilweise zusammengebrochen. Dafür haben sie spezielle Aufbereitungsanlagen dabei, mit denen sie 30.000 Menschen am Tag mit sauberem Trinkwasser versorgen können. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 08:00

Zoll findet auf Fehmarn 16.000 Tabletten im Koffer - Schmuggel?

Der Zoll hat auf Fehmarn einen mutmaßlichen Medikamentenschmuggel gestoppt. Die Beamten hatten am Fähranleger Puttgarden am Sonntag einen Reisebus kontrolliert, der gerade auf dem Weg von Hamburg ins schwedische Göteborg war. Dabei entdeckten die Kontrolleure rund 16.000 verpackte Tramadol-Tabletten - ein starkes Schmerzmittel. Laut Zoll wird jetzt gegen den Besitzer des Koffers ermittelt. Der 33-Jährige steht im Verdacht, mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gehandelt zu haben. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 08:00

Rendsburg: Neue Schwebefähre nimmt Betrieb am 4. März auf

Die neue Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal nimmt in weniger als vier Wochen ihren Betrieb auf: Laut Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ist der 4. März der Starttermin für den Neustart der Verbindung zwischen Rendsburg und Osterönfeld. Gut sechs Jahre lang war die Region Rendsburg ohne Schwebefähre: Im Januar 2016 war das historische Transportmittel mit einem Frachter kollidiert. Der Neubau hat rund 13 Millionen Euro gekostet. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 06:00

Günther: Impfpflicht für Heime und Kliniken kommt in SH

Schleswig-Holstein wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht nach Aussage von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wie beschlossen umsetzen: "Wir werden in Schleswig-Holstein Kurs halten. Insbesondere der Schutz vulnerabler Gruppen steht jetzt im Mittelpunkt und deswegen brauchen wir die Impfpflicht speziell auch in den Einrichtungen der Pflege." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag angekündigt, die Impfpflicht werde in seinem Bundesland ausgesetzt. Auch aus der Unionsfraktion im Bundestag hieß es inzwischen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei im Moment kaum umsetzbar. CDU-Chef Friedrich Merz fordert ihre Aussetzung in ganz Deutschland. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 05:30

Wetter

Heute wolkig bis stark bewölkt, zeit- und gebietsweise leichter Regen oder Sprühregen. Später am Nachmittag ganz im Norden Auflockerungen mit etwas Sonne möglich und dort dann länger trocken. Sehr mild mit Höchstwerten von 8 Grad in Tönning bis 11 Grad in Schwarzenbek. Zeitweise mäßiger bis frischer, stark böiger Südwest- bis Westwind, zum Abend hin nachlassend. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 09.02.2022 06:00

